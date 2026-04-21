«Зенит» расторгнет контракт с Лукой Шаманичем из-за конфликта с главным тренером («Мутко против»)
По информации Telegram-канала «Мутко против», «Зенит» расстанется с центровым Лукой Шаманичем из-за конфликта с главным тренером команды Деяном Радоничем.
Как сообщается, в победной игре против УНИКСа между баскетболистом и тренером произошла перепалка, в ходе которой Шаманич грубо ответил Радоничу. После этого последовала замена игрока, который далее больше не появлялся на паркете.
После матча Радонич сообщил руководству, что он не хочет видеть центрового в команде.
Хорват провел 27 матчей в нынешнем сезоне в рамках Лиги ВТБ, набирая 12,7 очка и 5 подборов. Бигмен перешел в «Зенит» в ноябре после ухода из «Басконии» «по личным причинам».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Мутко против»
Объективно Шаманич флегматичный пофигист , наверное поэтому в Евролиге и не задержался , так и Радоеьич стал требовать и покарал за казалось бы незначительный момент .
Но ведь для результата нужна дисциплина в коллективе и мотивация .
Посмотрите на Ясикявичуча или Обрадовича, как они подавляют игроков , заставляя их думать только об игре , Перасович такой же .
Куртинайтис в Реале , как то ослушался Обрадовича , мол я же - олимпийский чемпион , но потом понял ситуацию и извинился перед Желько .
Как понимаю, Шаманича могут и завтра изгнать это не имеет значения, а вот нового игрока уже не выйдет вместо него оформить.