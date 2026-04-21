«Зенит» расторгнет контракт с Лукой Шаманичем из-за конфликта с главным тренером («Мутко против»)

Шаманич, как сообщается, покинет «Зенит» из-за конфликта с Радоничем.

По информации Telegram-канала «Мутко против», «Зенит » расстанется с центровым Лукой Шаманичем из-за конфликта с главным тренером команды Деяном Радоничем.

Как сообщается, в победной игре против УНИКСа между баскетболистом и тренером произошла перепалка, в ходе которой Шаманич грубо ответил Радоничу. После этого последовала замена игрока, который далее больше не появлялся на паркете.

После матча Радонич сообщил руководству, что он не хочет видеть центрового в команде.

Хорват провел 27 матчей в нынешнем сезоне в рамках Лиги ВТБ, набирая 12,7 очка и 5 подборов. Бигмен перешел в «Зенит» в ноябре после ухода из «Басконии» «по личным причинам».