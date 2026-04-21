  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Зенит» расторгнет контракт с Лукой Шаманичем из-за конфликта с главным тренером («Мутко против»)
15

«Зенит» расторгнет контракт с Лукой Шаманичем из-за конфликта с главным тренером («Мутко против»)

Шаманич, как сообщается, покинет «Зенит» из-за конфликта с Радоничем.

По информации Telegram-канала «Мутко против», «Зенит» расстанется с центровым Лукой Шаманичем из-за конфликта с главным тренером команды Деяном Радоничем.

Как сообщается, в победной игре против УНИКСа между баскетболистом и тренером произошла перепалка, в ходе которой Шаманич грубо ответил Радоничу. После этого последовала замена игрока, который далее больше не появлялся на паркете.

После матча Радонич сообщил руководству, что он не хочет видеть центрового в команде.

Хорват провел 27 матчей в нынешнем сезоне в рамках Лиги ВТБ, набирая 12,7 очка и 5 подборов. Бигмен перешел в «Зенит» в ноябре после ухода из «Басконии» «по личным причинам».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Мутко против»
logoЛука Шаманич
возможные переходы
logoЕдиная лига ВТБ
logoЗенит
logoДеян Радонич
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Повздорил черногорец с хорватом, горячие балканские парни, а за «банкет» заплатит российский Зенит((
Ответ sergey2022
Повздорил черногорец с хорватом, горячие балканские парни, а за «банкет» заплатит российский Зенит((
Серб , по сути . У них только название "черная гора " . Вообще ,без шуток ,не думаю что дело в каких то национальных взаимоотношениях .
Объективно Шаманич флегматичный пофигист , наверное поэтому в Евролиге и не задержался , так и Радоеьич стал требовать и покарал за казалось бы незначительный момент .
Но ведь для результата нужна дисциплина в коллективе и мотивация .
Посмотрите на Ясикявичуча или Обрадовича, как они подавляют игроков , заставляя их думать только об игре , Перасович такой же .
Куртинайтис в Реале , как то ослушался Обрадовича , мол я же - олимпийский чемпион , но потом понял ситуацию и извинился перед Желько .
Непрофессионально с обеих сторон. Лука слабо защищается, это правда. Но много атакующих схем на нем завязано. Нужно было найти компромисс. Плюс теперь непонятно, кого ставить на четверку. Роберсон не сможет ,он без броска. Бако и Мартюк центры. У Джузэнга нет мышечной массы для этой позиции.
Ответ Сергей Поляков
Непрофессионально с обеих сторон. Лука слабо защищается, это правда. Но много атакующих схем на нем завязано. Нужно было найти компромисс. Плюс теперь непонятно, кого ставить на четверку. Роберсон не сможет ,он без броска. Бако и Мартюк центры. У Джузэнга нет мышечной массы для этой позиции.
Да никого, сезон не вытянут
Ответ kacnep
Да никого, сезон не вытянут
Это еще вопрос.
Получается, что осталось всего 3 часа до закрытия трансферного окна и пока со стороны Зенита тишина.
Как понимаю, Шаманича могут и завтра изгнать это не имеет значения, а вот нового игрока уже не выйдет вместо него оформить.
Ответ ODB
Получается, что осталось всего 3 часа до закрытия трансферного окна и пока со стороны Зенита тишина. Как понимаю, Шаманича могут и завтра изгнать это не имеет значения, а вот нового игрока уже не выйдет вместо него оформить.
Лука в команде. Но тренит отдельно.
Ответ Сергей Поляков
Лука в команде. Но тренит отдельно.
Неужели замяли конфликт?)
В Уникс, тренер свой и больших не хватает
Блин, очень жалко если так, важный для состава игрок. Уралмаш то наверное и без него пройдут, но в полуфинале без шансов
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
