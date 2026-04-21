Харден и Митчелл отдельно отметили защиту Уэйда против Ингрэма: «Дин невероятен на обеих половинах площадки»

Харден и Митчелл похвалили Уэйда.

На пресс-конференции после победы над «Торонто » (115:105) лидеры «Кливленда » Донован Митчелл и Джеймс Харден заострили внимание на выступлении своего товарища Дина Уэйда , который защищался против лучшего бомбардира «Рэпторс» Брэндона Ингрэма.

«Что бы вы ни говорили о нас троих (с Эваном Мобли), Дин Уэйд заслуживает огромной похвалы за сегодняшнюю игру», – сказал Митчелл.

«Невероятен на обеих половинах площадки», – добавил Харден.

«На обеих половинах. Он проваливается под кольцо, ставит заслоны, защищается. Он делает все, – продолжил Митчелл. – Я знаю, что у него всего три очка, но его влияние огромно даже без учета результативности. Так что я должен отдать ему должное».

Уэйд обеспечил Ингрэму тяжелый матч, и в итоге звезда «Рэпторс» набрал лишь 7 очков, реализовав 3 из 15 бросков с игры.