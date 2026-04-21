  • Харден и Митчелл отдельно отметили защиту Уэйда против Ингрэма: «Дин невероятен на обеих половинах площадки»
Харден и Митчелл похвалили Уэйда.

На пресс-конференции после победы над «Торонто» (115:105) лидеры «Кливленда» Донован Митчелл и Джеймс Харден заострили внимание на выступлении своего товарища Дина Уэйда, который защищался против лучшего бомбардира «Рэпторс» Брэндона Ингрэма.

«Что бы вы ни говорили о нас троих (с Эваном Мобли), Дин Уэйд заслуживает огромной похвалы за сегодняшнюю игру», – сказал Митчелл.

«Невероятен на обеих половинах площадки», – добавил Харден.

«На обеих половинах. Он проваливается под кольцо, ставит заслоны, защищается. Он делает все, – продолжил Митчелл. – Я знаю, что у него всего три очка, но его влияние огромно даже без учета результативности. Так что я должен отдать ему должное».

Уэйд обеспечил Ингрэму тяжелый матч, и в итоге звезда «Рэпторс» набрал лишь 7 очков, реализовав 3 из 15 бросков с игры.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
Уйд, Уэйд или Вейд?
Орчан, Молчан или Мовчан?
Материалы по теме
Дарко Раякович о судействе: «Ингрэм не исполнил ни одного штрафного. Очень интересно, как так вышло»
21 апреля, 06:11
Брэндон Ингрэм о 3 из 15 с игры во 2-м матче: «Где-то не залетало, так бывает»
21 апреля, 05:41
Джеймс Харден забросил трехочковый с отскоком до высоты счетчика времени на атаку
21 апреля, 05:32Видео
Рекомендуем
Главные новости
Трехочковый Леброна Джеймса и данк Ви Джей Эджкомба после блок-шота Адема Боны стали лучшими моментами игрового дня НБА
13 минут назадВидео
«Хьюстон» может обменять Шенгюна на Адетокумбо, Ленарда или Митчелла, если рано вылетит из плей-офф
24 минуты назад
Леброн Джеймс: «Бронни забросил трехочковый, когда они проявили неуважение и пошли под заслоном. Он отлично провел свои минуты»
сегодня, 08:36
Дени Авдия потерял половину зуба после удара локтем от Де’Аарона Фокса, и ему же выписали фол
сегодня, 08:10Видео
Джейсон Тейтум забросил решающий трехочковый в клатче
сегодня, 07:32Видео
Маркус Смарт о ключевом перехвате и трех штрафных: «Моя ветеранская чуйка сработала»
сегодня, 07:21
Бронни Джеймс завершил навес от Леброна реверс-лэй-апом
сегодня, 06:46Видео
Дилан Харпер (27+10) – второй самый молодой игрок после Кобе Брайанта, набравший 20+ очков в матче плей-офф, выйдя со скамейки
сегодня, 06:20Видео
НБА. Первый раунд плей-офф. 29 очков и 13 подборов Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» одолеть «Хьюстон» после овертайма, 27 очков и 10 подборов Дилана Харпера обеспечили «Сан-Антонио» победу над «Портлендом»
сегодня, 06:00
Защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко выставит свою кандидатуру на драфт НБА
сегодня, 05:51
Ко всем новостям
Последние новости
НБА. Первый раунд плей-офф. «Орландо» сыграет с «Детройтом», «Миннесота» – против «Денвера» и другие матчи
47 минут назад
Адриатическая лига. ФМП встретится с «Илирией»
сегодня, 09:31
Чемпионат Греции. Заключительный тур. АЕК примет «Олимпиакос», «Панатинаикос» – «Миконос» и другие матчи
сегодня, 09:26
Чемпионат Италии. «Наполи» сыграет с «Тренто», «Удине» встретится с «Канту»
сегодня, 09:13
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» встретится с «Тюрк Телеком», «Бахчешехир» примет «Тофаш»
сегодня, 09:04
ACB. «Валенсия» сыграет с «Реалом», «Мурсия» – против «Тенерифе» и другие матчи
сегодня, 08:54
Премьер-лига. Женщины. Финал. «Динамо Курск» примет УГМК в третьей игре серии
сегодня, 08:46
Кэмерон Бузер (3-й в прогнозе ESPN) объявил об участии в драфте НБА
сегодня, 07:01
Как «Оклахома» взломала НБА? Разбираемся вместе с Игорем Сошниковым
вчера, 21:49ВидеоСпортс"
Адриатическая лига. «Сплит» победил «Спартак Суботица»
вчера, 20:35
Рекомендуем