«Никс» упустили «+12» в четвертой четверти, повторив антирекорд клуба, установленный в матче, где их «задушил» Реджи Миллер

«Нью-Йорк» повторил антирекорд по упущенному преимуществу.

«Нью-Йорк » проиграл второй матч серии против «Атланты» (106:107), ведя перед началом четвертой четверти 12 очков. Это повторяет самый большой упущенный отрыв в заключительной 12-минутке в истории плей-офф клуба.

Антирекорд был установлен в 5-м матче финала Восточной конференции 1994 года против «Индианы», когда лидер «Пэйсерс» Реджи Миллер показал свой знаменитый жест «удушения».

В 1994 году «Никс» смогли выиграть 6-й и 7-й матчи серии, пройдя в финал, где они уступили «Рокетс». В текущей серии против «Хоукс» на данный момент ничья – 1-1.