  • «Никс» упустили «+12» в четвертой четверти, повторив антирекорд клуба, установленный в матче, где их «задушил» Реджи Миллер
4

«Никс» упустили «+12» в четвертой четверти, повторив антирекорд клуба, установленный в матче, где их «задушил» Реджи Миллер

«Нью-Йорк» повторил антирекорд по упущенному преимуществу.

«Нью-Йорк» проиграл второй матч серии против «Атланты» (106:107), ведя перед началом четвертой четверти 12 очков. Это повторяет самый большой упущенный отрыв в заключительной 12-минутке в истории плей-офф клуба.

Антирекорд был установлен в 5-м матче финала Восточной конференции 1994 года против «Индианы», когда лидер «Пэйсерс» Реджи Миллер показал свой знаменитый жест «удушения». 

В 1994 году «Никс» смогли выиграть 6-й и 7-й матчи серии, пройдя в финал, где они уступили «Рокетс». В текущей серии против «Хоукс» на данный момент ничья – 1-1.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN Insights
В определенный момент четвертой четверти словно тумблер перевели в положение "Победа Атланты".
Как только я увидел Сунису Ли на трибуне, сразу понял, что матч проигран.
Я так понимаю, речь именно о зафиксированном счёте в четвёртой четверти? А не о наибольшей упущенной разнице очков. Ибо Пэйсерс с Хали год назад камбэчную с -14 за три с половиной минуты до конца устроили
