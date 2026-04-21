  • Майк Браун считает, что судьи не свистят на Джейлене Брансоне те же фолы, которые они фиксируют на Си Джей Макколлуме
0

Майк Браун считает, что судьи не свистят на Джейлене Брансоне те же фолы, которые они фиксируют на Си Джей Макколлуме

Браун отметил разное судейство в отношении Брансона и Макколлума.

После проигрыша во втором матче серии против «Атланты» (106:107) главный тренер «Нью-Йорка» Майк Браун отметил расхождения в судействе по отношению к защитнику «Никс» Джейлену Брауну и защитнику «Хоукс» Си Джей Макколлуму.

«Я до сих пор пытаюсь понять, что считается толчком, а что нет. Вы видите, как Си Джей идет в проход, и если вы встречаете его грудью – это фол. Джейлен идет в проход, и его толкают точно так же. Он не такой легкий или быстрый, как Си Джей, поэтому скорость движения может быть не той же. Но когда он разгоняется, по нему бьют, и его отбрасывают от кольца», – сказал Браун.

Сегодня Брансон набрал 29 очков, исполнив 7 штрафных. На счету Макколлума 32 очка при тех же 7 штрафных.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Майка Брауна
