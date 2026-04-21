Премьер-лига. Женщины. Финал. УГМК обыграл курское «Динамо» во втором матче серии и повел 2-0

УГМК победил курское «Динамо » во втором матче финальной серии. Женщины Премьер-лига Финал (до 3 побед) Второй матч УГМК – Динамо Курск – 69:60 (15:17, 20:10, 22:19, 12:14) УГМК : Косу (16 + 5 подборов), Клюндикова (15 + 10 подборов), Уокер (14 + 5 подборов) ДИНАМО К : Репникова (17), Фролкина (14 + 5 передач), Сазонова (10 + 5 передач) 21 апреля . 17.00 УГМК ведет в серии – 2-0. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.