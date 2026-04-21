Премьер-лига. Женщины. Финал. УГМК обыграл курское «Динамо» во втором матче серии и повел 2-0
Сегодня прошел второй матч в рамках финальной серии женской Премьер-лиги.
Женщины
Премьер-лига
Финал (до 3 побед)
Второй матч
УГМК – Динамо Курск – 69:60 (15:17, 20:10, 22:19, 12:14)
УГМК: Косу (16 + 5 подборов), Клюндикова (15 + 10 подборов), Уокер (14 + 5 подборов)
ДИНАМО К: Репникова (17), Фролкина (14 + 5 передач), Сазонова (10 + 5 передач)
21 апреля. 17.00
УГМК ведет в серии – 2-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Кто станет чемпионом НБА?9974 голоса
Оклахома
Бостон
Денвер
Сан-Антонио
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
