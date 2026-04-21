Крис Финч: «Это просто смешно, что Гобер не попал в число финалистов на DPOY. Вся та чушь, которую люди выливают на Руди, смехотворна, мелочна и глупа»

Финч выступил в защиту Гобера.

На пресс-конференции после победы над «Денвером » главный тренер «Миннесоты» Крис Финч высказался о центровом Руди Гобере .

«Это просто смешно, что Гобер не попал в число финалистов на DPOY. Я считаю, это было невероятно неуважительно. Вся та чушь, которую люди выливают на Руди, смехотворна, мелочна и глупа», – сказал Финч.

В сегодняшней игре Гобер ограничил эффективность лидера «Наггетс» Николы Йокича , позволив ему забросить 1 из 8 в личной дуэли.

Сам центровой «Вулвс» отметился 2 очками (1 из 4 с игры), 7 подборами и 2 перехватами.