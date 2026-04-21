Джейден Макдэниэлс о победе во 2-м матче: «Мы атаковали через их плохих защитников – Йокича, Мюррэя. Через всю их команду»
Форвард «Миннесоты» Джейден Макдэниелс объяснил победу над «Денвером» (119:114, 1-1) во втором матче серии.
– Мы находили Николу Йокича, Джамала Мюррэя, да всех их плохих защитников. Хардуэя, Кэма Джонсона, Аарона Гордона, всю их команду.
– Они все плохие защитники?
– Да.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем