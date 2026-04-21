Митчелл Робинсон перешагнул через Дайсона Дэниэлса и спровоцировал стычку
Робинсон проявил свое неуважение к Дэниэлсу.
В одном из эпизодов матча против «Нью-Йорка» защитник «Атланты» Дайсон Дэниэлс оказался на полу после контакта с центровым «Никс» Митчеллом Робинсоном.
Робинсон продолжил движение и перешагнул Дэниэлса, чем спровоцировал стычку. Судьи выписали центровому техническое замечание.
Матч закончился победой «Хоукс» (107:106). На счету Дэниэлса 6 очков, 4 подбора, 2 передачи и 2 перехвата, у Робинсона 13 очков и 7 подборов.
Кто станет чемпионом НБА?9651 голос
Оклахома
Бостон
Денвер
Сан-Антонио
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Underdog NBA
"прошел верхом вдоль" - это на каком языке? Просто перешагнул - это и на русском и смысл содеянного полностью передаёт.
Зря видео приложили, такой полет фантазии и мысли мог быть. Тут даже Любе с конем вспомнился)
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем