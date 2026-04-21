Робинсон проявил свое неуважение к Дэниэлсу.

В одном из эпизодов матча против «Нью-Йорка » защитник «Атланты» Дайсон Дэниэлс оказался на полу после контакта с центровым «Никс» Митчеллом Робинсоном .

Робинсон продолжил движение и перешагнул Дэниэлса, чем спровоцировал стычку. Судьи выписали центровому техническое замечание.

Матч закончился победой «Хоукс» (107:106). На счету Дэниэлса 6 очков, 4 подбора, 2 передачи и 2 перехвата, у Робинсона 13 очков и 7 подборов.