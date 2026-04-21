0

Энтони Эдвардс: «Когда Гобер сидит на скамейке, мы теряем половину команды»

Энтони Эдвардс похвалил Гобера.

Лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс отдал должное центровому Руди Гоберу, который помог сдержать лидера «Денвера» Николу Йокича в победном втором матче серии первого раунда.

Йокич реализовал 1 из 8 в личной дуэли с Гобером, «Вулвз» победили в гостях 119:114.

«Перед началом четвертой четверти сказал Руди, что мы не будем использовать двойную опеку. Ты будешь защищаться против Йокича один на один. Только не фоли. Не пытайся выбить у него мяч. Потому что он будет симулировать. А они будут фиксировать фолы. Просто вставай и работой против него один в один.

Когда Гобер сидит на скамейке запасных, мы теряем половину команды. Народ не понимает, что он значит для нас, когда находится на площадке. Люди не хотят бросать, оказываясь рядом. Они не хотят играть против Руди.

Моя игра? Дичь какая-то. Я промахнулся 15 раз сегодня, два штрафных. Буду играть лучше», – заявил Эдвардс.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoДенвер
logoРуди Гобер
logoЭнтони Эдвардс
logoНикола Йокич
logoНБА плей-офф
logoНБА
logoМиннесота
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
