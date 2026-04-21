Энтони Эдвардс: «Я люблю Донте. Сказал ему, что у него яйца, как у гориллы»

После победы над «Денвером» (119:114) лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс отдал должное своему товарищу по команде Донте Дивинченцо .

«Я люблю Донте. После игры сказал ему, что у него яйца, как у гориллы. Он готов бросать в любой момент игры, с любого расстояния», – сказал Эдвардс.

Дивинченцо записал на свой счет 16 очков, 7 подборов и 6 передач при 6 из 9 с игры, 4 из 7 трехочковых и 0 из 2 штрафных. Его дальнее попадание в концовке принесло «Вулвс» победные очки.