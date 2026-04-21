Энтони Эдвардс: «Я люблю Донте. Сказал ему, что у него яйца, как у гориллы»

 После победы над «Денвером» (119:114) лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс отдал должное своему товарищу по команде Донте Дивинченцо.

«Я люблю Донте. После игры сказал ему, что у него яйца, как у гориллы. Он готов бросать в любой момент игры, с любого расстояния», – сказал Эдвардс.

Дивинченцо записал на свой счет 16 очков, 7 подборов и 6 передач при 6 из 9 с игры, 4 из 7 трехочковых и 0 из 2 штрафных. Его дальнее попадание в концовке принесло «Вулвс» победные очки.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Энтони Эдвардса
но горилла не несёт яйца :(
Материалы по теме
Руди Гобер о сдерживании Йокича во 2-м матче: «Просто повезло. Даже люди из Топ-3 по игре в защите так не могут»
27 минут назад
Йокич, Мюррэй и все «Наггетс» жестко провалили концовку. Огонь в серии с «Миннесотой» разгорается!
38 минут назад
Крис Финч: «Возможно, нам тоже нужно начать симулировать?»
сегодня, 04:21
Рекомендуем
Главные новости
Митчелл Робинсон прошел верхом вдоль Дайсона Дэниэлса и спровоцировал стычку
7 минут назадВидео
Энтони Эдвардс: «Когда Гобер сидит на скамейке, мы теряем половину команды»
16 минут назад
Руди Гобер о сдерживании Йокича во 2-м матче: «Просто повезло. Даже люди из Топ-3 по игре в защите так не могут»
27 минут назад
У Йокича 1/8 с игры в личной дуэли с Гобером во 2-м матче – худший показатель в его карьере
40 минут назад
Никола Йокич признал, что должен был брать на себя ключевую атаку: «Надо было бросать тот флоатер»
42 минуты назадВидео
«Бакс» «серьезно заинтересованы» в Тэйлоре Дженкинсе
сегодня, 07:32
Тим Данкан каждый день сопровождает Грегга Поповича в зале, где тот проходит реабилитацию после инсульта
сегодня, 07:08
«Голден Стэйт» обсудит продление контракта со Стефеном Карри летом
сегодня, 06:59
Энджел Риз выложила пост с данком своего парня (Уэнделл Картер) через бывшего (Джейлен Дюрэн)
сегодня, 06:50Фото
НБА. Первый раунд плей-офф. 24+15+8 Николы Йокича не спасли «Денвер» от проигрыша «Миннесоте», 32 очка Си Джей Макколлума помогли «Атланте» сравнять счет в серии с «Нью-Йорком»
сегодня, 06:43
