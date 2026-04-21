Руди Гобер о сдерживании Йокича во 2-м матче: «Просто повезло. Даже люди из Топ-3 по игре в защите так не могут»

Гобер считает, что к нему проявили неуважение при голосовании за DPOY.

Центровой «Миннесоты» Руди Гобер саркастично прокомментировал удачное выступление против лидера «Денвера » Николы Йокича в победном втором матче серии между командами.

Йокич реализовал 1/8 с игры в личной дуэли с Гобером, это худший показатель в карьере 3-кратного MVP НБА в плей-офф против отдельного оппонента (минимум 6 попыток).

«Просто повезло. Даже люди из Топ-3 по игре в защите так не могут. Так что мне просто повезло.

Это не первый раз, когда ко мне относятся неуважительно [о голосовании за приз лучшему по игре в защите]. Вероятно, не последний. Но если вы проявляете неуважение к величию, принимая его как должное, то скоро вам придется осознать его истинный масштаб», – заявил Гобер.

Француз стал четвертым в голосовании за «Мистера замка» текущего сезона, его соотечественник Виктор Вембаньяма из «Сперс» победил единогласно.