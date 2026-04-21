У Йокича 1/8 с игры в личной дуэли с Гобером во 2-м матче – худший показатель в его карьере
Гобер остановил Йокича.
Центровой «Наггетс» Никола Йокич реализовал 1/8 с игры в личной дуэли с коллегой по амплуа из «Вулвз» Руди Гобером во втором матче серии между командами.
Это худший показатель в карьере 3-кратного MVP НБА в плей-офф против отдельного оппонента (минимум 6 попыток).
За 40 минут Йокич реализовал 8/20 с игры, набрав 24 очка, 15 подборов и 8 передач, «Миннесота» сравняла счет в серии (119:114, 1-1).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
14 комментариев
Конечно, тут минусовали меня, когда писал, что Гобер съест Николу, ну вот вам...
Я писал на фоне усталости или сегодня не день Коли, много не попадает из краски. И это было очевидно для многих, кроме двух фанов из Минусинска.
Ну это только в этом матче. Любим мы конечно ставить клеймо после одного двух матчей. Увере что серб ещё покажет в этой серии почему он один из лучших игроков за последние 10 лет.
как будто тренерское поражение, видно было что Гобер съел Николу, нужно было больше задействовать партнеров. В первой четверти 6 передач у Коли - и отрыв 15 очков, за 3 следующие четверти всего 2 передачи. Посмотрим какие выводы последуют
Коленьку сегодня усыновили
