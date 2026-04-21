У Йокича 1/8 с игры в личной дуэли с Гобером во 2-м матче – худший показатель в его карьере

Гобер остановил Йокича.

Центровой «Наггетс» Никола Йокич реализовал 1/8 с игры в личной дуэли с коллегой по амплуа из «Вулвз» Руди Гобером во втором матче серии между командами.

Это худший показатель в карьере 3-кратного MVP НБА в плей-офф против отдельного оппонента (минимум 6 попыток).

За 40 минут Йокич реализовал 8/20 с игры, набрав 24 очка, 15 подборов и 8 передач, «Миннесота » сравняла счет в серии (119:114, 1-1).