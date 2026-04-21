Никола Йокич признал, что должен был брать на себя ключевую атаку: «Надо было бросать тот флоатер»
В одном из ключевых моментов концовки второй игры серии против «Миннесоты» центровой «Денвера» Никола Йокич выбрал отдать передачу на защитника Кристиана Брауна вместо самостоятельного завершения атаки. Браун заработал штрафные, но реализовал только один из них.
После игры Йокич признал, что ему нужно было атаковать самому.
«Мне точно надо было бросать тот флоатер. Мы получили два штрафных, концовка вышла неудачной, но я точно должен был бросать сам», – сказал центровой.
«Наггетс» уступили во второй игре серии – 114:119.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
