  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Никола Йокич признал, что должен был брать на себя ключевую атаку: «Надо было бросать тот флоатер»
Видео
0

Никола Йокич признал, что должен был брать на себя ключевую атаку: «Надо было бросать тот флоатер»

Йокич о ключевой атаке: Надо было бросать тот флоатер.

В одном из ключевых моментов концовки второй игры серии против «Миннесоты» центровой «Денвера» Никола Йокич выбрал отдать передачу на защитника Кристиана Брауна вместо самостоятельного завершения атаки. Браун заработал штрафные, но реализовал только один из них.

После игры Йокич признал, что ему нужно было атаковать самому.

«Мне точно надо было бросать тот флоатер. Мы получили два штрафных, концовка вышла неудачной, но я точно должен был бросать сам», – сказал центровой.

«Наггетс» уступили во второй игре серии – 114:119.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Николы Йокича
logoДенвер
logoНБА
logoНБА плей-офф
logoНикола Йокич
logoМиннесота
logoБаскетбол - видео
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
