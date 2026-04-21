«Бакс» «серьезно заинтересованы» в Тэйлоре Дженкинсе

«Бакс» общаются с Дженкинсом по поводу вакансии главного тренера.

По данным The Athletic, «Бакс» «серьезно заинтересованы» в бывшем главном тренере «Мемфиса» Тэйлоре Дженкинсе после ухода Дока Риверса .

Владельцы «Бакс» Уэс Эденс и Джимми Хаслем, а также генеральный менеджер Джон Хорст на прошлой неделе отправились в Мемфис, чтобы «обсудить с Дженкинсом открывшуюся вакансию главного тренера и видение будущего». Соглашение пока не достигнуто и детали контракта не проработаны, но ожидается, что 41-летний специалист вскоре снова встретится с «Бакс».

Дженкинс был главным тренером «Гриззлис» с 2019 по 2025 год, одержав 250 побед при 214 поражениях и выведя команду в плей-офф в четырех из шести сезонов. Клуб уволил тренера в прошлом сезоне, когда до конца регулярного чемпионата оставалось девять игр, несмотря на то что «Мемфис» вышел в плей-офф.

Специалист также рассматривается как вариант для «Мэджик», если они уволят Джамала Мозли.