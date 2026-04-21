0

«Бакс» «серьезно заинтересованы» в Тэйлоре Дженкинсе

«Бакс» общаются с Дженкинсом по поводу вакансии главного тренера.

По данным The Athletic, «Бакс» «серьезно заинтересованы» в бывшем главном тренере «Мемфиса» Тэйлоре Дженкинсе после ухода Дока Риверса.

Владельцы «Бакс» Уэс Эденс и Джимми Хаслем, а также генеральный менеджер Джон Хорст на прошлой неделе отправились в Мемфис, чтобы «обсудить с Дженкинсом открывшуюся вакансию главного тренера и видение будущего». Соглашение пока не достигнуто и детали контракта не проработаны, но ожидается, что 41-летний специалист вскоре снова встретится с «Бакс».

Дженкинс был главным тренером «Гриззлис» с 2019 по 2025 год, одержав 250 побед при 214 поражениях и выведя команду в плей-офф в четырех из шести сезонов. Клуб уволил тренера в прошлом сезоне, когда до конца регулярного чемпионата оставалось девять игр, несмотря на то что «Мемфис» вышел в плей-офф.

Специалист также рассматривается как вариант для «Мэджик», если они уволят Джамала Мозли.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
logoМилуоки
logoТэйлор Дженкинс
logoНБА
logoДок Риверс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джон Хорст сохранит должность генменеджера «Бакс» и впервые с 2018 года будет руководить поиском главного тренера
18 апреля, 19:56
Чарли Виллануэва: «Яннис едет в «Орландо». Паоло, спокойной ночи»
17 апреля, 10:11
Бобби Портис: «Док Риверс не предупредил команду о своем уходе. Все произошло неожиданно и выглядело неловко»
15 апреля, 15:44
Рекомендуем
Главные новости
Тим Данкан каждый день сопровождает Грегга Поповича в зале, где тот проходит реабилитацию после инсульта
24 минуты назад
«Голден Стэйт» обсудит продление контракта со Стефеном Карри летом
33 минуты назад
Энджел Риз выложила пост с данком своего парня (Уэнделл Картер) через бывшего (Джейлен Дюрэн)
42 минуты назадФото
Джамал Мюррэй забросил со своей половины под сирену
51 минуту назадВидео
Си Джей Макколлум о скандировании и эмоциях фанатов «Никс»: «Я не злодей, у меня жена и двое детей»
56 минут назад
В сети завирусилось видео с Алпереном Шенгюном, который встал с места, когда Леброн Джеймс прошел мимо
сегодня, 06:26Видео
Дарко Раякович о судействе: «Ингрэм не исполнил ни одного штрафного. Очень интересно, как так вышло»
сегодня, 06:11
Никола Йокич и Руди Гобер обменялись постер-данками в напряженной концовке
сегодня, 06:01Видео
Майк Браун о броске Бриджеса на победу: «Хорошая попытка, он забрасывал такие мячи»
сегодня, 05:59
НБА. Первый раунд плей-офф. 24+15+8 Николы Йокича не спасли «Денвер» от проигрыша «Миннесоте», 32 очка Си Джей Макколлума помогли «Атланте» сравнять счет в серии с «Нью-Йорком»
сегодня, 05:43
Ко всем новостям
Последние новости
Скончался пес Лонзо Болла по кличке Дьюс, которого он завел после драфта в «Лейкерс»
сегодня, 05:19Фото
Андрей Кириленко отправится в Берлин на заседание Центрального бюро ФИБА
вчера, 20:03
Клубы НБА проявляют серьезный интерес к Трею Лайлсу
вчера, 19:18
Адриатическая лига. «Мега» разобралась со «Сплитом», ФМП проиграл «Вене»
вчера, 19:05
Владислав Коновалов о поражении от «Пари НН»: «Хотелось порадовать болельщиков, но начало игры получилось совсем удручающим»
вчера, 19:01
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» на выезде обыграл «Галатасарай»
вчера, 18:06
Премьер-лига. Женщины. За 3-е место. «Ника» уступила «Надежде» во втором матче серии
вчера, 17:32
Игорь Вольхин и Павел Земский возвращаются в «Зенит» из аренды в «Автодоре», Даниил Коско – в «Локомотив»
вчера, 15:42
Никола Милутинов: «Подбор – это то, что я по‑настоящему люблю в баскетболе»
вчера, 14:01
Тримбл, Рейнольдс, Квитковских, Мун и Нельсон – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
вчера, 13:07Фото
Рекомендуем