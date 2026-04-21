  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Тим Данкан каждый день сопровождает Грегга Поповича в зале, где тот проходит реабилитацию после инсульта
15

Тим Данкан каждый день сопровождает Грегга Поповича в зале, где тот проходит реабилитацию после инсульта

Тим Данкан не бросил своего тренера в серьезной беде.

По словам исполнительного директора «Сперс» Ар Си Бьюфорда, легендарный центровой Тим Данкан остается предан своему бывшему тренеру Греггу Поповичу и после завершения обоими профессиональной карьеры в НБА.

«Попович невероятно дисциплинирован. Один из самых дисциплинированных людей, которых я когда-либо встречал в жизни. Он приходит в спортзал пять дней в неделю, проходит реабилитацию и восстанавливается. Самый эмоциональный момент этой истории – это то, что Тим Данкан каждый день находится в спортзале рядом с ним.

Когда Ману Джинобили, Тони Паркер и Борис Диао приезжают из своих городов, они всегда с Поповичем. Просто потрясающе, какую любовь и уважение они испытывают друг к другу. Никто из этих людей не обязан быть рядом с ним. А Грегг Попович все равно придет заниматься, независимо от того, будут они там или нет. Это особенные отношения», – рассказал Бьюфорд.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: First Team
logoМану Джинобили
logoТим Данкан
logoНБА
logoБорис Диао
logoСан-Антонио
logoГрегг Попович
logoТони Паркер
Ар Си Бьюфорд
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Данкан человечище, в совокупности с точки зрения достижений и медийного образа самый приближенный к Джордану. 5 колец в роли первой звезды, закончил карьеру без понтов по-тихому, после карьеры не шкварится в СМИ глупыми тейками и слюной в сторону современной НБА и игроков
Ответ
>>не шкварится в СМИ глупыми тейками
Кстати, возможно очень зря. Не в том смысле, что надо нести чушь в массы. Есть подозрение, что немногословному Тиму таки есть что сказать по делу.
Ответ
Согласен на все 300%.
Колец могло быть и больше ((
Дурацкий подбор, шикарный Рэй Аллен и потом мяч выкатившийся из кольца и Тимми Ди, бьющий ладонью по паркету от горечи ....
Были классной КОМАНДОЙ , и остались ей !!!
Браво !!!👏👏👏👏
вау, это достойно глубокого уважения. браво
Читаю со слезами на глазах. Уважение Тиму.
Респект !!! Команда с большой буквы!!!
Вот это и называется семья. Доминик Торрето одобряет))))
Вот это действительно настоящая преданность своему тренеру!!!! Браво, Тим, браво!!! Огромное уважение
Династия и семья!!!
Поповичу скорейшей поправки, САС - титулов!!
Настоящая семья. Главный отец семейства в Голливуде одобряет
Это хорошо, правильно. Пусть Дед качественно вылечится

Ещё и Сплиттер в гости заглянул)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Вембаньяма о присутствии Данкана и Робинсона на матче: «Никакого груза ответственности нет. Ты знаешь, что если споткнешься, то множество рук готовы тебя подхватить»
20 апреля, 05:36
Грегг Попович хромал, но передвигался без трости на тренировке «Сан-Антонио»
18 апреля, 11:44Видео
Митч Джонсон: «Прошлый сезон нас сплотил, много особенных переживаний, которые заставили нас стать ближе»
20 февраля, 14:16
Грегг Попович был встречен овациями на матче Лиги развития НБА
25 января, 03:44Видео
Рекомендуем
Главные новости
Трехочковый Леброна Джеймса и данк Ви Джей Эджкомба после блок-шота Адема Боны стали лучшими моментами игрового дня НБА
11 минут назадВидео
«Хьюстон» может обменять Шенгюна на Адетокумбо, Ленарда или Митчелла, если рано вылетит из плей-офф
22 минуты назад
Леброн Джеймс: «Бронни забросил трехочковый, когда они проявили неуважение и пошли под заслоном. Он отлично провел свои минуты»
сегодня, 08:36
Дени Авдия потерял половину зуба после удара локтем от Де’Аарона Фокса, и ему же выписали фол
сегодня, 08:10Видео
Джейсон Тейтум забросил решающий трехочковый в клатче
сегодня, 07:32Видео
Маркус Смарт о ключевом перехвате и трех штрафных: «Моя ветеранская чуйка сработала»
сегодня, 07:21
Бронни Джеймс завершил навес от Леброна реверс-лэй-апом
сегодня, 06:46Видео
Дилан Харпер (27+10) – второй самый молодой игрок после Кобе Брайанта, набравший 20+ очков в матче плей-офф, выйдя со скамейки
сегодня, 06:20Видео
НБА. Первый раунд плей-офф. 29 очков и 13 подборов Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» одолеть «Хьюстон» после овертайма, 27 очков и 10 подборов Дилана Харпера обеспечили «Сан-Антонио» победу над «Портлендом»
сегодня, 06:00
Защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко выставит свою кандидатуру на драфт НБА
сегодня, 05:51
Ко всем новостям
Последние новости
НБА. Первый раунд плей-офф. «Орландо» сыграет с «Детройтом», «Миннесота» – против «Денвера» и другие матчи
45 минут назад
Адриатическая лига. ФМП встретится с «Илирией»
сегодня, 09:31
Чемпионат Греции. Заключительный тур. АЕК примет «Олимпиакос», «Панатинаикос» – «Миконос» и другие матчи
сегодня, 09:26
Чемпионат Италии. «Наполи» сыграет с «Тренто», «Удине» встретится с «Канту»
сегодня, 09:13
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» встретится с «Тюрк Телеком», «Бахчешехир» примет «Тофаш»
сегодня, 09:04
ACB. «Валенсия» сыграет с «Реалом», «Мурсия» – против «Тенерифе» и другие матчи
сегодня, 08:54
Премьер-лига. Женщины. Финал. «Динамо Курск» примет УГМК в третьей игре серии
сегодня, 08:46
Кэмерон Бузер (3-й в прогнозе ESPN) объявил об участии в драфте НБА
сегодня, 07:01
Как «Оклахома» взломала НБА? Разбираемся вместе с Игорем Сошниковым
вчера, 21:49ВидеоСпортс"
Адриатическая лига. «Сплит» победил «Спартак Суботица»
вчера, 20:35
Рекомендуем