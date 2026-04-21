Тим Данкан каждый день сопровождает Грегга Поповича в зале, где тот проходит реабилитацию после инсульта
По словам исполнительного директора «Сперс» Ар Си Бьюфорда, легендарный центровой Тим Данкан остается предан своему бывшему тренеру Греггу Поповичу и после завершения обоими профессиональной карьеры в НБА.
«Попович невероятно дисциплинирован. Один из самых дисциплинированных людей, которых я когда-либо встречал в жизни. Он приходит в спортзал пять дней в неделю, проходит реабилитацию и восстанавливается. Самый эмоциональный момент этой истории – это то, что Тим Данкан каждый день находится в спортзале рядом с ним.
Когда Ману Джинобили, Тони Паркер и Борис Диао приезжают из своих городов, они всегда с Поповичем. Просто потрясающе, какую любовь и уважение они испытывают друг к другу. Никто из этих людей не обязан быть рядом с ним. А Грегг Попович все равно придет заниматься, независимо от того, будут они там или нет. Это особенные отношения», – рассказал Бьюфорд.
Кстати, возможно очень зря. Не в том смысле, что надо нести чушь в массы. Есть подозрение, что немногословному Тиму таки есть что сказать по делу.
Колец могло быть и больше ((
Дурацкий подбор, шикарный Рэй Аллен и потом мяч выкатившийся из кольца и Тимми Ди, бьющий ладонью по паркету от горечи ....
Браво !!!👏👏👏👏
Поповичу скорейшей поправки, САС - титулов!!
Ещё и Сплиттер в гости заглянул)