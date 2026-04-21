15

«Голден Стэйт» обсудит продление контракта со Стефеном Карри летом

По информации ESPN, «Уорриорс» планируют этим летом обсудить продление контракта со Стефеном Карри

38-летний защитник провел всю свою 17-летнюю карьеру в «Голден Стэйт». До окончания текущего контракта Карри остался один сезон (62,6 млн долларов), но этим летом он имеет право на продление сроком до двух лет. 

После вылета из плей-ин двукратный MVP заявил журналистам, что планирует играть еще «несколько» сезонов.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoСтефен Карри
logoНБА
logoГолден Стэйт
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
если и этот в 41 будет команду тащить, то я поверю, что и на следующей олимпиаде затащит трио Леброн-Карри-Дюрант
Ответ SopTecret
Ну Леброн врятли будет играть до 2028. А вот Дюра и Карри вполне ещё могут сыграть на домашней Олимпиаде, если захотят
Ответ SopTecret
Он даже сейчас уже никуда команду не тащит. 4/16 бросковая линейка, -13 при 4 потерях в решающем матче сезона. Ему очень тяжело уже, это невозможно не замечать.
до 5000 трешек так и не дотянется, судя по всему (
Ответ Евгений Кулешов
Главное чтобы до 500 млн дотянулся
Ответ Mr.BadGuy
Сложно переоценить финансовый профит Карри, который он принес и приносит ГСВ, как и его лояльность клубу в целом. Зачем ставить себя в довольно глупое положение подобными комментариями? Ищите повод придраться к стареющей легенде, только и всего
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
