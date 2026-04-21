«Голден Стэйт» обсудит продление контракта со Стефеном Карри летом

«Уорриорс» пообщаются с Карри насчет продления контракта.

По информации ESPN, «Уорриорс» планируют этим летом обсудить продление контракта со Стефеном Карри .

38-летний защитник провел всю свою 17-летнюю карьеру в «Голден Стэйт ». До окончания текущего контракта Карри остался один сезон (62,6 млн долларов), но этим летом он имеет право на продление сроком до двух лет.

После вылета из плей-ин двукратный MVP заявил журналистам, что планирует играть еще «несколько» сезонов.