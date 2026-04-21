Энджел Риз выложила пост с данком своего парня (Уэнделл Картер) через бывшего (Джейлен Дюрэн)
Энджел Риз стала звездой соцсетей по забавному поводу.
Звезда женской НБА Энджел Риз выложила пост про матч плей-офф «Детройт» – «Орландо», который привлек к себе внимание.
Риз поделилась моментом с данком своего молодого человека Уэнделла Картера через центрового «Пистонс» Джейлена Дюрэна.
Любопытно, что в 2024-м слухи связывали Риз и Дюрэна, хотя сами они не подтверждали свои романтические отношения.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
12 комментариев
Я смотрю, она любит защищаться против внушительных габаритных центровых
Я смотрю, она любит защищаться против внушительных габаритных центровых
Она любит постеры он них получать в свое кольцо
Она любит постеры он них получать в свое кольцо
А известно, кто срезал сетку? Были ли штрафные, трехочковые?
Смешно, но я не вижу данка на этом скрине
Смешно, но я не вижу данка на этом скрине
Какая разница, главное что нас посвятили в тайну любовного треугольника. Все самое важное в плей офф НБА на любимом портале!
им надо создавать клуб кто "еще не данчил в Энджел"
эстафетная палочка прямо
В следующий раз выставит пост с данком нового парня через бывшего Уэнделла Картера.
Ничего удивительного, навыки Риз в защите кольца всем известны.
Женская НБА и Мужская НБА прямо какой-то «Служебный роман»))
Данк с ногами на паркете и в полуприседе… какой же длины у него руки)
