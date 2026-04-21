Джамал Мюррэй забросил со своей половины под сирену

Мюррэй стал автором сверхдальнего попадания.

Звездный защитник «Денвера» Джамал Мюррэй заткнул сирену об окончании второй четверти игры против «Миннесоты», забросив со своей половины площадки.

По итогам встречи Мюррэй принес команде 30 очков (11 из 25 с игры, 6 из 14 трехочковых), 7 подборов и 7 передач, но этого не хватило для победы (114:119).

Недостаточно, будет как обычно каждый год - Йокич улетел в Белград - это Мюррей виноват. Коленька у нас неприкасаемый бггг
Точно подмечено, как только Мюррей замыкает первую половину попаданием из своей половины Денвер обязательно проигрывает(((
