Джамал Мюррэй забросил со своей половины под сирену

Мюррэй стал автором сверхдальнего попадания.

Звездный защитник «Денвера » Джамал Мюррэй заткнул сирену об окончании второй четверти игры против «Миннесоты», забросив со своей половины площадки.

По итогам встречи Мюррэй принес команде 30 очков (11 из 25 с игры, 6 из 14 трехочковых), 7 подборов и 7 передач, но этого не хватило для победы (114:119).