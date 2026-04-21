Си Джей Макколлум о скандировании и эмоциях фанатов «Никс»: «Я не злодей, у меня жена и двое детей»
Си Джей Макколлум отреагировал на давление в «Мэдисон Сквер Гарден».
Защитник «Атланты» Си Джей Макколлум прокомментировал яростное отношение к себе со стороны фанатов «Нью-Йорка» во время победного для команды второго матча серии.
После стычки с Хосе Альварадо зрители скандировали «Fuck McCollum» в адрес лидера «Хоукс». Ранее такие же слова были направлены экс-разыгрывающему клуба Трэю Янгу, который считался самым ненавистным игроком для болельщиков «Никс».
«Я не злодей, у меня жена и двое детей. Я хороший парень.
Все здорово. Замечательные, страстные болельщики, враждебная обстановка. Это круто, это баскетбол, это плей-офф! Если уж на то пошло, я думаю, это знак уважения», – считает Макколлум, на счету которого 32 очка и 6 передач.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Приезжайте в Атланту - отгребете люлей !!!
Раунд ..🎤🎤🎤