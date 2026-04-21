  • Си Джей Макколлум о скандировании и эмоциях фанатов «Никс»: «Я не злодей, у меня жена и двое детей»
Си Джей Макколлум отреагировал на давление в «Мэдисон Сквер Гарден».

Защитник «Атланты» Си Джей Макколлум прокомментировал яростное отношение к себе со стороны фанатов «Нью-Йорка» во время победного для команды второго матча серии.

После стычки с Хосе Альварадо зрители скандировали «Fuck McCollum» в адрес лидера «Хоукс». Ранее такие же слова были направлены экс-разыгрывающему клуба Трэю Янгу, который считался самым ненавистным игроком для болельщиков «Никс».

«Я не злодей, у меня жена и двое детей. Я хороший парень.

Все здорово. Замечательные, страстные болельщики, враждебная обстановка. Это круто, это баскетбол, это плей-офф! Если уж на то пошло, я думаю, это знак уважения», – считает Макколлум, на счету которого 32 очка и 6 передач.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Ответ den dare
С Дэймом чувак как никак играл столько)
Почему отгребете? Разве есть такое слово?
С такой убогой игрой Никс фанам впору скандировать скорее что-то типа "фак майк браун"
Трэй Янг 🤝 F*CK 🤝 Си Джей Макколлум
Прямо в рифму вышло в русском изложении.
Необузданный нрав фанатов "Никс" оставляет далеко позади результаты команды. В прошлом году после полуфинала конференции с Бостоном радовались, беснуясь, так, будто чемпионат выиграли.
Позади чего? Бессмысленная фраза
Результаты уступают необузданности нрава.
красиво умыл публику в концовке. Как раз в стиле Янга
