Си Джей Макколлум о скандировании и эмоциях фанатов «Никс»: «Я не злодей, у меня жена и двое детей»

Си Джей Макколлум отреагировал на давление в «Мэдисон Сквер Гарден».

Защитник «Атланты» Си Джей Макколлум прокомментировал яростное отношение к себе со стороны фанатов «Нью-Йорка » во время победного для команды второго матча серии.

После стычки с Хосе Альварадо зрители скандировали «Fuck McCollum» в адрес лидера «Хоукс». Ранее такие же слова были направлены экс-разыгрывающему клуба Трэю Янгу, который считался самым ненавистным игроком для болельщиков «Никс».

«Я не злодей, у меня жена и двое детей. Я хороший парень.

Все здорово. Замечательные, страстные болельщики, враждебная обстановка. Это круто, это баскетбол, это плей-офф! Если уж на то пошло, я думаю, это знак уважения», – считает Макколлум, на счету которого 32 очка и 6 передач.