  • В сети завирусилось видео с Алпереном Шенгюном, который встал с места, когда Леброн Джеймс прошел мимо
В сети завирусилось видео с Алпереном Шенгюном, который встал с места, когда Леброн Джеймс прошел мимо

Шенгюн и Джеймс попали в центр обсуждений.

После первого матча серии «Лейкерс» – «Хьюстон» в сети стал популярным ролик, на котором центровой «Рокетс» Алперен Шенгюн встает со своего места, когда мимо него проходит форвард «озерников» Леброн Джеймс.

Многие пользователи восприняли это как жест уважения со стороны турецкого баскетболиста.

Сам Шенгюн дал объяснение этому моменту на пресс-конференции после тренировки.

«Я увидел это видео только сегодня. Все мне его пересылали. Я просто пытался достать что-то из кармана, поэтому и встал. Без неуважения к Леброну, конечно, но я не вставал ради него. Я просто доставал кое-что из кармана», – сказал Шенгюн.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Athlon Sports
проверял, на месте ли кохонес
Он думал Леброн с ним поздоровается)))
Читал в комментах что в Турции принято вставать в присутствии того кто гораздо успешнее тебя в деле твоей жизни, не знаю правда или нет но звучит красиво и символично.
Все верно. В тюркоязычных странах это является одним из принципов воспитания - когда в помещение заходит человек старше тебя, то принято встать чтобы поприветствовать его, тем самым выразить ему свое уважение.
Так принято и на кавказе
Дюрэнт тоже так хочет.
Шенгюн вышел из тумана,
Достал что-то из кармана
Уважает старших)
Из чего еще бы высосать новость... А ТОЧНО! ВСТАЛ!
Шенгюна просто с детства научили пожилым место уступать, вот и встал
