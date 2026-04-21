В сети завирусилось видео с Алпереном Шенгюном, который встал с места, когда Леброн Джеймс прошел мимо
Шенгюн и Джеймс попали в центр обсуждений.
После первого матча серии «Лейкерс» – «Хьюстон» в сети стал популярным ролик, на котором центровой «Рокетс» Алперен Шенгюн встает со своего места, когда мимо него проходит форвард «озерников» Леброн Джеймс.
Многие пользователи восприняли это как жест уважения со стороны турецкого баскетболиста.
Сам Шенгюн дал объяснение этому моменту на пресс-конференции после тренировки.
«Я увидел это видео только сегодня. Все мне его пересылали. Я просто пытался достать что-то из кармана, поэтому и встал. Без неуважения к Леброну, конечно, но я не вставал ради него. Я просто доставал кое-что из кармана», – сказал Шенгюн.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Athlon Sports
Достал что-то из кармана