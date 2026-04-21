В сети завирусилось видео с Алпереном Шенгюном, который встал с места, когда Леброн Джеймс прошел мимо

Шенгюн и Джеймс попали в центр обсуждений.

После первого матча серии «Лейкерс » – «Хьюстон » в сети стал популярным ролик, на котором центровой «Рокетс» Алперен Шенгюн встает со своего места, когда мимо него проходит форвард «озерников» Леброн Джеймс .

Многие пользователи восприняли это как жест уважения со стороны турецкого баскетболиста.

Сам Шенгюн дал объяснение этому моменту на пресс-конференции после тренировки.

«Я увидел это видео только сегодня. Все мне его пересылали. Я просто пытался достать что-то из кармана, поэтому и встал. Без неуважения к Леброну, конечно, но я не вставал ради него. Я просто доставал кое-что из кармана», – сказал Шенгюн.