  • Дарко Раякович о судействе: «Ингрэм не исполнил ни одного штрафного. Очень интересно, как так вышло»
У тренера «Рэпторс» возникли вопросы к судьям после поражения в плей-офф.

Главный тренер «Торонто» Дарко Раякович дал понять, что недоволен судейством во втором матче с «Кливлендом» (105:115).

Лидер канадцев Брэндон Ингрэм реализовал 3 из 15 с игры, не исполнил ни одного штрафного.

«Кливленд» играет очень жестко. Они строятся вокруг этого, это предмет их гордости. Вся их команда очень, очень жестко играет против Брэндона. Он все равно находил свои точки на площадке. 

Для меня очень интересно, что Брэндон не исполнил ни одного штрафного броска в этой игре. Это, в некотором смысле, очень интересно – ноль попыток, ноль попаданий. Любопытно.

Процент попадания? Ингрэм – очень важный игрок для нас. Сегодня мяч не залетал в корзину. Нам нужно, чтобы он продолжал играть агрессивно и бросать.

Я полностью его поддерживаю. Он будет попадать», – заявил Раякович.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: YouTube Toronto Raptors
Действительно, как же так вышло, когда в краску проходишь три раза за игру и бросаешь одни средние? 🤔
Материалы по теме
Брэндон Ингрэм о 3 из 15 с игры во 2-м матче: «Где-то не залетало, так бывает»
21 апреля, 05:41
Джеймс Харден забросил трехочковый с отскоком до высоты счетчика времени на атаку
21 апреля, 05:32Видео
Джеймс Харден поднялся на 7-е место по передачам в плей-офф, обойдя Рэджона Рондо
21 апреля, 04:55Фото
Крис Финч: «Возможно, нам тоже нужно начать симулировать?»
21 апреля, 04:21
Рекомендуем
Главные новости
Диллон Брукс: «Не понимаю, почему все эти падения, нырки, размахивания конечностями разрешены в плей-офф»
7 минут назад
Девин Букер о техническом фоле за попытку спасти мяч: «Судья Джеймс Уильямс был ужасен. Плохо для репутации нашего спорта»
18 минут назадВидео
Осар Томпсон и Айзейя Стюарт – авторы лучших моментов игрового дня НБА
44 минуты назадВидео
Шэй Гилджес-Александер набрал 37 очков во второй победной игре с «Финиксом»
50 минут назадВидео
27 очков и 11 передач Кейда Каннингема помогли «Пистонс» сравнять счет в серии с «Мэджик»
57 минут назадВидео
Ви Джей Эджкомб: «Во втором матче точно знали, откуда будем бросать, кто будет помогать»
сегодня, 05:33
Защитник Дариус Эйкафф (6-й в прогнозе ESPN) объявил об участии в драфте-2026 НБА
сегодня, 05:13
Основатель Aspiration Джо Сэнберг, обвиняемый в мошенничестве, сотрудничал с расследованием НБА в отношении «Клипперс»
сегодня, 04:59
Джамал Мозли о серии с «Детройтом»: «Они выплеснули все, что у них было, в Орландо мы постараемся превзойти это»
сегодня, 04:44
Джей Би Бикерстафф о победе во втором матче с «Мэджик»: «Это баскетбол «Пистонс». Так он выглядит на самом деле»
сегодня, 04:33
Ко всем новостям
Последние новости
Деян Радонич о поражении от ЦСКА: «Если будем играть так же, как сегодня последние десять минут, то будет успех в плей‑офф»
вчера, 20:49
Пистиолис о победе над «Зенитом»: «Сегодня сфокусировались на защите. В целом я доволен, как команда провела матч»
вчера, 20:11
Велимир Перасович: «МБА-МАИ – серьезный соперник, нам нужно действовать с высокой концентрацией»
вчера, 19:38
Чемпионат Греции. «Перистери» победил «Арис»
вчера, 17:30
«Орландо» обыграл «Пистонс», Ингрэм снова провалился, Макколлум оказался лучше Брансона. Что там в плей-офф НБА?
вчера, 16:50ВидеоСпортс"
Александрос Самодуров выставил свою кандидатуру на драфт-2026 НБА
вчера, 16:38
«Црвена Звезда» нацелилась на Криса Джонса из «Хапоэля Тель-Авив»
вчера, 15:27
«Хапоэль Тель-Авив» подписал контракт с Егором Кулешовым до конца сезона
вчера, 15:15Фото
Деян Радонич: «Травмы нескольких игроков сказываются на психологическом состоянии команды»
вчера, 13:42
Прошла жеребьевка женского чемпионата мира-2026 в Берлине, США в группе с Китаем, Австралия с Бельгией
вчера, 10:52Фото
Рекомендуем