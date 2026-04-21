Никола Йокич и Руди Гобер обменялись постер-данками в напряженной концовке

Гобер и Йокич отметились яркими моментами в концовке.

Исход второй игры серии между «Денвером » и «Миннесотой» решался в клатче, где яркими данками отметились центровые Никола Йокич и Руди Гобер .

В концовке «Вулвс» оказались сильнее (119:114) благодаря дальнему попаданию защитника Донте Дивинченцо и штрафным форварда Джулиуса Рэндла .

Команды отправятся в Миннеаполис при равном счете в серии – 1-1.