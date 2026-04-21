2

Майк Браун о броске Бриджеса на победу: «Хорошая попытка, он забрасывал такие мячи»

Майк Браун отреагировал на неудачный для «Никс» решающий бросок.

Главный тренер «Никс» Майк Браун заявил, что у него нет вопросов к Микэлу Бриджесу по решающей атаке в концовке второго матча с «Хоукс» (106:107, 1-1).

«Даже не знаю, стал бы я брать тайм-аут, если бы он у меня был. Это ведь позволяет и сопернику выстроить защиту нужным образом, выпустить лучших специалистов по игре в обороне. 

И я считаю, что в итоге у нас получился хороший бросок. Микэл успел продвинуться по площадке, у нас был шанс. Он немного потерял равновесие, но сильного давления не было.

Хорошая попытка, он уже забрасывал такие мячи за нас», – заявил Браун.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: SNY
logoАтланта
logoНБА
logoМайк Браун
logoНБА плей-офф
logoМикэл Бриджес
logoНью-Йорк
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ты бы лучше попытался хоть что-то сделать с балансом, как играли в лес и по дрова, так и играют. Вылет от Атланты взорвёт эту команду
Хорошая попытка от Микала стоящего 6 пиков первого раунда
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем