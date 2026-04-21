Брэндон Ингрэм о 3 из 15 с игры во 2-м матче: «Где-то не залетало, так бывает»

Брэндон Ингрэм прокомментировал неудачную игру в матче с «Кэвз».

Лидер «Торонто» Брэндон Ингрэм отреагировал на 3 из 15 с игры и 7 очков за 36 минут во втором матче серии с «Кливлендом» (105:115, 0-2).

«Они здорово выполняли план на игру, играли жестко и внимательно. Задействовали разных игроков. Многие броски совершались с сопротивлением.

У меня появлялись неплохие возможности, но где-то не залетало, так бывает.

Команда меня поддержала. Это показывает, насколько мы стойкие и сплоченные. Я определенно не собираюсь сдаваться, мы продолжаем двигаться вперед, пытаемся разобраться в ситуации.

Большая удача, когда товарищи по команде поддерживают тебя в такие непростые моменты», – заявил Ингрэм.