Брэндон Ингрэм о 3 из 15 с игры во 2-м матче: «Где-то не залетало, так бывает»
Брэндон Ингрэм прокомментировал неудачную игру в матче с «Кэвз».
Лидер «Торонто» Брэндон Ингрэм отреагировал на 3 из 15 с игры и 7 очков за 36 минут во втором матче серии с «Кливлендом» (105:115, 0-2).
«Они здорово выполняли план на игру, играли жестко и внимательно. Задействовали разных игроков. Многие броски совершались с сопротивлением.
У меня появлялись неплохие возможности, но где-то не залетало, так бывает.
Команда меня поддержала. Это показывает, насколько мы стойкие и сплоченные. Я определенно не собираюсь сдаваться, мы продолжаем двигаться вперед, пытаемся разобраться в ситуации.
Большая удача, когда товарищи по команде поддерживают тебя в такие непростые моменты», – заявил Ингрэм.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Джоша Левенберга
Материалы по теме
Рекомендуем
Рекомендуем
Дали 15 бросков. всё промазал - так бывает