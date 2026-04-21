Джеймс Харден забросил трехочковый с отскоком до высоты счетчика времени на атаку

Харден отметился ярким попаданием.

В одном из моментов второго матча серии против «Торонто » защитнику «Кливленда» Джеймсу Хардену удался эффектный трехочковый.

После броска мяч отскочил от кольца на высоту счетчика времени на атаку, а затем все же попал в корзину.

По итогам матча на счету Хардена 28 очков (9 из 14 с игры), 5 подборов и 4 передачи. «Кливленд » победил (115:105) и упрочил лидерство в серии (2-0).