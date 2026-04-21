Новым тренером «Голден Стэйт» может стать Тодд Голден

«Уорриорз» может возглавить тренер из NCAA.

«Голден Стэйт» может попытаться заполучить главного тренера команды университета Флорида, если Стив Керр уйдет в отставку.

Об этом сообщает Кевин О’Коннор из Yahoo! Sports.

40-летний Голден возглавляет «Гейторс» с 2022 года и привел команду к титулу в 2025 году. Но до этого Голден три сезона (с 2019 по 2022 год) был главным тренером университета Сан-Франциско, где базируются «Уорриорз».

Керр работает с «Голден Стэйт » с 2014 года. В этом сезоне у него истекающий контракт.