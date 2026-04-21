Новым тренером «Голден Стэйт» может стать Тодд Голден

«Уорриорз» может возглавить тренер из NCAA.

«Голден Стэйт» может попытаться заполучить главного тренера команды университета Флорида, если Стив Керр уйдет в отставку.

Об этом сообщает Кевин О’Коннор из Yahoo! Sports.

40-летний Голден возглавляет «Гейторс» с 2022 года и привел команду к титулу в 2025 году. Но до этого Голден три сезона (с 2019 по 2022 год) был главным тренером университета Сан-Франциско, где базируются «Уорриорз».

Керр работает с «Голден Стэйт» с 2014 года. В этом сезоне у него истекающий контракт.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Yahoo! Sports
И не говорите, что его берут только из-за фамилии
Голден Стэйт возглавит Голден и подпишет Голдина
Ответ Ононаоно
Голден Стэйт возглавит Голден и подпишет Голдина
Ещё взять в помощники Стэтхэма, чтобы тренерский штаб был Голден-Стэтхэм
Ответ Ононаоно
Голден Стэйт возглавит Голден и подпишет Голдина
И чье после этого будет Голден стэйт? Голдена или Голдина?)
Было бы намного проще если бы все команды тренировали тренеры, у которых фамилии совпадают с названием клуба. А Док Риверс стал бы Док Бакс
Ответ Blackrock
Было бы намного проще если бы все команды тренировали тренеры, у которых фамилии совпадают с названием клуба. А Док Риверс стал бы Док Бакс
И это был бы состав для нового фильма Гая Ричи:
Джо Селтик, Билли Булл, Майк Тандер, Джейсон Маверик и Дарко Торонто в фильме "Кто такой мистер Голден?"
Ответ Blackrock
Было бы намного проще если бы все команды тренировали тренеры, у которых фамилии совпадают с названием клуба. А Док Риверс стал бы Док Бакс
Бакс Банни по прозвищу «whats up, Doc? Common, let’s go”
С такой фамилией он должен стать следующим комиссионером после Сильвера.
Ответ rembrandao
С такой фамилией он должен стать следующим комиссионером после Сильвера.
С такой фамилией он так раз и должен быть в ГСВ)))
И в помощники взять Морриса Стейтса!

А нет, он Спейтс все же. Но мог бы и фамилию чуть поменять.
... А как же Ник Керр из второго ряда ?
Ответ Alex_1116633769
... А как же Ник Керр из второго ряда ?
n-word
Фамилия подходящая.
Решили порадовать ветеранов новым топовым тренером...
Это очень концептуально
