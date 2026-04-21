  • NBC признал, что графика ошибочно показывала наличие тайм-аута у «Никс» в концовке матча с «Хоукс»
NBC признал, что графика ошибочно показывала наличие тайм-аута у «Никс» в концовке матча с «Хоукс»

Тренер «Никс» подвергся критике из-за ошибки канала NBC.

Канал NBC уточнил, что графика во время трансляции второго матча серии «Нью-Йорк» – «Атланта» (106:107, 1-1) ошибочно показывала наличие тайм-аута у «Никс» в концовке.

«Никс» проиграли после того, как Микэлу Бриджесу не удалось реализовать бросок на победу после промаха Си Джей Макколлума с линии. Команда стремительно провела ответную атаку и не смогла организовать комфортные условия для решающей попытки.

Главный тренер «Нью-Йорка» Майк Браун подвергся критике со стороны болельщиков, которые считали, что он должен был взять тайм-аут.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
