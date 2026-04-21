Виктор Вембаньяма о первом «Мистере замке»: «Основной сложностью было отыграть 65 матчей»
Вембаньяма отреагировал на завоевание ценной награды НБА.
Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма в эфире NBC Sports Network прокомментировал завоевание приза НБА лучшему по игре в защите.
Француз стал первым, кто победил в престижной номинации единогласно.
«Основной сложностью было отыграть 65 матчей.
Я невероятно рад получить эту награду и правда очень горжусь тем, что стал первым в истории, кто получил ее единогласно.
Мы часто упускаем из виду командный аспект. Вот я сижу здесь перед вами. Так получилось, что я оказался в центре внимания, но я – часть системы, и без товарищей по команде мне бы не удалось делать все то, что я сделал, и взять этот приз. То же самое качается тренерского штаба», – заявил Вембаньяма.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
2 комментария
Умный и четкий ответ, а ведь ему все еще 22. Радует эта зрелость. Главное чтобы да без серьезных травм.
Главное без серьезных травм. А то в прошлом году сильно переживал за Витю.
