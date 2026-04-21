Джеймс Харден поднялся на 7-е место по передачам в плей-офф, обойдя Рэджона Рондо

Харден обошел Рондо по передачам в плей-офф.

Во втором матче серии против «Торонто» звездный защитник «Кливленда » Джеймс Харден отметился 4 передачами (а также 28 очками).

Это выступление позволило Хардену обойти Рэджона Рондо в списке лучших ассистентов плей-офф, поднявшись на 7-е место с 1139 передачами.

Среди действующих игроков Хардена опережает только звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс (2108).

