Джеймс Харден поднялся на 7-е место по передачам в плей-офф, обойдя Рэджона Рондо

Харден обошел Рондо по передачам в плей-офф.

Во втором матче серии против «Торонто» звездный защитник «Кливленда» Джеймс Харден отметился 4 передачами (а также 28 очками).

Это выступление позволило Хардену обойти Рэджона Рондо в списке лучших ассистентов плей-офф, поднявшись на 7-е место с 1139 передачами.

Среди действующих игроков Хардена опережает только звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс (2108).

Количество проведенных этими игроками матчей плей-офф:

  1. Мэджик Джонсон – 190

  2. Леброн Джеймс – 293

  3. Джон Стоктон – 182

  4. Джейсон Кидд – 158

  5. Крис Пол – 149

  6. Тони Паркер – 226

  7. Джеймс Харден – 175

  8. Рэджон Рондо – 134

  9. Лэрри Берд – 164

  10. Стив Нэш – 120

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Хорошо Барнса уронил на дуге кроссовером. Торонто конечно пассажиры
Еще и Паркера обойдет в этом ПО, а если повезет - то и Пола тоже.
