Джеймс Харден поднялся на 7-е место по передачам в плей-офф, обойдя Рэджона Рондо
Во втором матче серии против «Торонто» звездный защитник «Кливленда» Джеймс Харден отметился 4 передачами (а также 28 очками).
Это выступление позволило Хардену обойти Рэджона Рондо в списке лучших ассистентов плей-офф, поднявшись на 7-е место с 1139 передачами.
Среди действующих игроков Хардена опережает только звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс (2108).
Количество проведенных этими игроками матчей плей-офф:
Мэджик Джонсон – 190
Леброн Джеймс – 293
Джон Стоктон – 182
Джейсон Кидд – 158
Крис Пол – 149
Тони Паркер – 226
Джеймс Харден – 175
Рэджон Рондо – 134
Лэрри Берд – 164
Стив Нэш – 120
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Хорошо Барнса уронил на дуге кроссовером. Торонто конечно пассажиры
Еще и Паркера обойдет в этом ПО, а если повезет - то и Пола тоже.
