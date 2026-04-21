Име Удока о возвращении Дюрэнта во 2-м матче: «Надеемся. Примем решение перед игрой»
«Рокетс» оценили шансы на возвращение Дюрэнта.
Звезда «Рокетс» Кевин Дюрэнт тренировался с ограничениями в понедельник и, по словам главного тренера Име Удоки, решение о его участии во второй игре серии с «Лейкерс» во вторник будет приниматься непосредственно перед матчем.
Кевин пропустил проигранную первую встречу в Лос-Анджелесе из-за ушиба колена, полученного на тренировке на прошлой неделе.
Как отметил Удока, одной из главных проблем на данный момент является подвижность.
«Болевой порог и способность терпеть – это одно, но возможность двигаться и чувствовать себя комфортно при выполнении всех движений – вот где главное», – сказал Удока.
37-летний форвард в среднем набирал 26 очков за игру, что является лучшим показателем в команде в регулярном чемпионате.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
