Име Удока о возвращении Дюрэнта во 2-м матче: «Надеемся. Примем решение перед игрой»

«Рокетс» оценили шансы на возвращение Дюрэнта.

Звезда «Рокетс» Кевин Дюрэнт тренировался с ограничениями в понедельник и, по словам главного тренера Име Удоки , решение о его участии во второй игре серии с «Лейкерс » во вторник будет приниматься непосредственно перед матчем.

Кевин пропустил проигранную первую встречу в Лос-Анджелесе из-за ушиба колена, полученного на тренировке на прошлой неделе.

Как отметил Удока, одной из главных проблем на данный момент является подвижность.

«Болевой порог и способность терпеть – это одно, но возможность двигаться и чувствовать себя комфортно при выполнении всех движений – вот где главное», – сказал Удока.

37-летний форвард в среднем набирал 26 очков за игру, что является лучшим показателем в команде в регулярном чемпионате.