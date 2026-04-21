Си Джей Макколлум смазал 2 штрафных за 5 секунд до конца, оставив «Нью-Йорку» шанс на победу

«Никс» могли победить благодаря промахам Макколлума.

Защитник «Атланты» Си Джей Макколлум стал главным действующим лицом четвертой четверти игры против «Нью-Йорка», по ходу которой его команда отыгралась с «-12».

Однако за 5 секунд до конца Макколлум смазал 2 штрафных при «+1», оставив «Нью-Йорку» шанс победить. «Никс» не смогли им воспользоваться, промахнувшись под сирену со средней дистанции.

По итогам встречи на счету Макколлума 32 очка, а «Хоукс» одержали верх (107:106) и сравняли счет в серии – 1-1.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: House of Highlights
Учитывая, как Никс играют на выезде и то, что команда не умеет держать удар, не удивлюсь 2 победам Атланты дома.
Атланте нечего терять. Если Джейлен и Куминга собирутся - Никсы на рыбалку поедут
