Крис Финч: «Возможно, нам тоже нужно начать симулировать?»

Тренер НБА сказал важные слова о современных правилах.

Главный тренер «Миннесоты» Крис Финч, который отметил большое количество штрафных у защитника «Денвера» Джамала Мюррэя в первой игре серии, продолжил обсуждать тему судейства перед второй игрой.

«Возможно, нам тоже нужно начать симулировать?

Джулиус не симулирует фолы. Энт тоже не симулирует. Это силовые игроки, которые стремятся прорваться к кольцу. Они стараются преодолевать первую линию контакта. Часто, если ты отступаешь в этой точке контакта, судьи сфистят фол. Но если ты продолжаешь играть, они дают побороться.

Сейчас в лиге сложилась такая ситуация, что когда ты провоцируешь контакт и сразу отступаешь, тебя вознаграждают. Люди, которые пытаются играть, преодолевая первый уровень контакта, продолжают прорыв, как правило, не получают вознаграждения. Фолы назначаются в основном в начальной стадии, но не в трехсекундной зоне», – констатировал Финч.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Ну так вы уже, Гобер симулирует что ему нравится рэндл и андерсон)
Эдвардсу бы не помешало научится штрафные зарабатывать, он не настолько хорош чтобы игнорировать этот аспект игры
Чего? Он третий скоррер Лиги, после двух любителей устраивать фри троу контест в каждом матче.
У одного из любителей устраивать фри троу контест исторические 55% с игры, а у Эдвардса 49%. При этом, я не проверял, но подозреваю что Эдвардс гораздо чаще из краски атакует. Когда у ШГА не идет бросок, он свои очки за счет штрафных нафармит. А вот Эдвардс сегодня кирпичей с трехи накидал и что дальше. Повезло, что у Денвера конус под кольцом и получилось фри очки в проходах набирать, с САС такой халявы не будет.
Так Мюррей налутал их, когда Денвер в бонусе был, и это всего лишь одна игра, а не карьерная тенденция. Такое чувство, что Финч сам не смотрел игру😆😆😆
Преувеличение. Вестбруку тоже крайне мало свистели контакты. Да и Леброну не додавали контактных фолов. В отличие от Хардена.

Судьи стали мощнее поощрять конкретных флопперов и не стесняются явно сливать команды, это да.
Так харден главный флоппер и был. В чем преувеличение?
Тезис Финча: Фолы стали свистеть только на линии 1-го контакта.
Опровержение к термину "стали": Вестбрук.
Опровержение к термину "только": Харден.

Вывод: тезис Финча неверен. Свистели и свистят преимущественно флопперам, артистично демонстрирующим реакцию на контакт.
Хочешь флопить - флопь . Только Энта и любят как раз за то , что он этим редко занимается и является одним из главных альфачей лиги . Тут либо победы , либо крутой образ.
А бывает все вместе.
Прочитал заголовок,подумал,что Финч против женщин выступает,а тут оказывается отсылка к судьям
