Виктор Вембаньяма – самый молодой «Мистер замок» в истории НБА. И первый, кто выиграл единогласно

Центровой «Сперс» назван лучшим защитником сезона-2025/26.

Виктор Вембаньяма стал самым молодым обладателем приза в истории НБА . Ему 22 года.

Все 100 представителей медиа, участвовавших в голосовании, поставили его на первое место. Это также произошло впервые.

Вембаньяма должен был получить этот приз в прошлом сезоне, но не смог провести достаточное количество матчей из-за проблем со здоровьем.

Второе и третье места в голосовании заняли центровой «Оклахомы» Чет Холмгрен и форвард «Детройта» Осар Томпсон .

Вембаньяма – четвертый игрок в истории «Сперс», который получил приз «Лучший защитник». Ранее он доставался защитнику Элвину Робертсону в 1986-м, центровому Дэвиду Робинсону в 1992-м и форварду Каваю Ленарду в 2015-м и 2016-м.