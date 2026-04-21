  Виктор Вембаньяма – самый молодой «Мистер замок» в истории НБА. И первый, кто выиграл единогласно
Виктор Вембаньяма – самый молодой «Мистер замок» в истории НБА. И первый, кто выиграл единогласно

Центровой «Сперс» назван лучшим защитником сезона-2025/26.

Виктор Вембаньяма стал самым молодым обладателем приза в истории НБА. Ему 22 года.

Все 100 представителей медиа, участвовавших в голосовании, поставили его на первое место. Это также произошло впервые.

Вембаньяма должен был получить этот приз в прошлом сезоне, но не смог провести достаточное количество матчей из-за проблем со здоровьем.

Второе и третье места в голосовании заняли центровой «Оклахомы» Чет Холмгрен и форвард «Детройта» Осар Томпсон.

Вембаньяма – четвертый игрок в истории «Сперс», который получил приз «Лучший защитник». Ранее он доставался защитнику Элвину Робертсону в 1986-м, центровому Дэвиду Робинсону в 1992-м и форварду Каваю Ленарду в 2015-м и 2016-м.

Кто станет чемпионом НБА?10673 голоса
ОклахомаОклахома-Сити
БостонБостон
ДенверДенвер
Сан-АнтониоСан-Антонио
Кто-то другойЛейкерс
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Официальный сайт НБА
Это конечно уникально, что Тим Данкан, 15 раз избиравшийся в "защитные пятерки" (8 раз - в первую и 7 раз - во вторую), "Мистера Замка" так не разу и не получил ))
Ответ Yaroslove
Вот я тоже удивился, что его нет вообще
Вот я тоже удивился, что его нет вообще
Ответ Yaroslove
Это конечно уникально, что Тим Данкан, 15 раз избиравшийся в "защитные пятерки" (8 раз - в первую и 7 раз - во вторую), "Мистера Замка" так не разу и не получил ))
Ну с конца 90-х и до начала 10-х (а это по сути вся карьера праймового Тима-оборонца) было фактически невозможно выиграть замка Данкану. Моурнинг, Мутомбо, Биг Бен, КГ, затем Ховард праймовый, с такими именами в эпоху «мертвого мяча» и последующей перестройки было сложно выиграть. Не повезло немного с временным отрезком в этом плане. Да и игра Данкана была «не зрелищной» в плане хайлайтов. Он прагматик. Выбор позиции и IQ. Да и Боуэн у него пару-тройку раз очки отбирал в голосовании, мощный персональщик был.
Должен больше 4 выиграть, если здоровье позволит.
Ответ JuVero
Должен больше 4 выиграть, если здоровье позволит.
Комментарий скрыт
Устрашающая крутизна универсализма:

В рамках одного сезона 25+ очков за игру + DPOY достигали только Джордан, Оладжувон и Яннис.
Ответ Red_Star
Устрашающая крутизна универсализма: В рамках одного сезона 25+ очков за игру + DPOY достигали только Джордан, Оладжувон и Яннис.
Комментарий скрыт
Ответ Air Rodman
Комментарий скрыт
По Джорданц понятно, а Яннис то как из этого элитного мини-списка выписан?
Ну тут вопросов по награде быть не может
100 первых мест, я такого вообще никогда не видел в любых голосованиях.
Ответ Биомеханоид
А как же MVP Стефа в 2016-м?
А как же MVP Стефа в 2016-м?
Mizuntrope88
У Стефа первых мест было 11
У Стефа первых мест было 11
Не мудрено, таким руками можно Боинги сажать
Процесс пошел.
Амен Томпсон в роли Бориса Вишневского
В этом голосовании он набрал больше очков, чем все остальные игроки в общей сложности)
Абсолютно заслужено. У Виктора есть все шансы стать единоличным рекордсменом по количеству статуэток DPOY.
Ответ Артём Зорн
Гобер, Уоллес, Мутомбо по 4.
Гобер, Уоллес, Мутомбо по 4.
За 5-7 сезонов?
Ответ Dimash Balatayev
Гобер, Уоллес, Мутомбо по 4. За 5-7 сезонов?
Если у Вемби не будет травм, то всё по силам. У него уже должно было быть две награды, если бы не тромбоз. Гобер вон 4 DPOY забрал за 6 лет, так что у Вембаньямы все шансы взять рекордное количество статуэток за 5-7 лет.
