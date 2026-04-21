Виктор Вембаньяма – самый молодой «Мистер замок» в истории НБА. И первый, кто выиграл единогласно
Центровой «Сперс» назван лучшим защитником сезона-2025/26.
Виктор Вембаньяма стал самым молодым обладателем приза в истории НБА. Ему 22 года.
Все 100 представителей медиа, участвовавших в голосовании, поставили его на первое место. Это также произошло впервые.
Вембаньяма должен был получить этот приз в прошлом сезоне, но не смог провести достаточное количество матчей из-за проблем со здоровьем.
Второе и третье места в голосовании заняли центровой «Оклахомы» Чет Холмгрен и форвард «Детройта» Осар Томпсон.
Вембаньяма – четвертый игрок в истории «Сперс», который получил приз «Лучший защитник». Ранее он доставался защитнику Элвину Робертсону в 1986-м, центровому Дэвиду Робинсону в 1992-м и форварду Каваю Ленарду в 2015-м и 2016-м.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Официальный сайт НБА
В рамках одного сезона 25+ очков за игру + DPOY достигали только Джордан, Оладжувон и Яннис.
За 5-7 сезонов?