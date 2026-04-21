«Лука называет меня своим словенским братом». Джексон Хэйс подтвердил получение гражданства Словении
Центровой «Лейкерс» Джексон Хэйс получил гражданство Словении.
Центровой «Лейкерс» Джексон Хэйс подтвердил, что получение словенского паспорта официально завершено.
«Лука (Дончич) постоянно называет меня своим словенским братом. Да, с паспортом все действительно получилось.
Что касается языка, я не знаю ни одного слова… ну, на самом деле знаю несколько, но не могу их произнести при вас», – сказал Хэйс журналистам после тренировки в понедельник.
Опубликовал: opimakh.ilya
3 комментария
Значит, материться по-словенски уже умеет. Напоминает старые футбольные истории, как легионеров первым делом ругаться учили:)
Умный парень, сразу понял, что надо быть намного ближе к Луке. Обеспечил себе будущее в Лейкерс. Даже не играя в тени Луки будет зарабатывать бабки
Лука себе сборную решил усилить?
