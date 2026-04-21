«Лука называет меня своим словенским братом». Джексон Хэйс подтвердил получение гражданства Словении

Центровой «Лейкерс » Джексон Хэйс подтвердил, что получение словенского паспорта официально завершено.

«Лука (Дончич ) постоянно называет меня своим словенским братом. Да, с паспортом все действительно получилось.

Что касается языка, я не знаю ни одного слова… ну, на самом деле знаю несколько, но не могу их произнести при вас», – сказал Хэйс журналистам после тренировки в понедельник.