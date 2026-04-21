  • «Лука называет меня своим словенским братом». Джексон Хэйс подтвердил получение гражданства Словении
3

Центровой «Лейкерс» Джексон Хэйс подтвердил, что получение словенского паспорта официально завершено.

«Лука (Дончич) постоянно называет меня своим словенским братом. Да, с паспортом все действительно получилось.

Что касается языка, я не знаю ни одного слова… ну, на самом деле знаю несколько, но не могу их произнести при вас», – сказал Хэйс журналистам после тренировки в понедельник.

Кто станет чемпионом НБА?8756 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
БостонБостон
ДенверДенвер
Сан-АнтониоСан-Антонио
Кто-то другойЛейкерс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница репортера Мерка Медины в соцсети Х
logoЛейкерс
logoсборная Словении
logoДжексон Хэйс
logoНБА
logoЛука Дончич
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Значит, материться по-словенски уже умеет. Напоминает старые футбольные истории, как легионеров первым делом ругаться учили:)
Умный парень, сразу понял, что надо быть намного ближе к Луке. Обеспечил себе будущее в Лейкерс. Даже не играя в тени Луки будет зарабатывать бабки
Лука себе сборную решил усилить?
