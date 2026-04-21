Стивен Эй Смит ошибся в эфире, заявив, что «Уорриорз» не выходили в плей-офф с 2022 года

Стивен Эй Смит считает, что «Уорриорз» не играют в плей-офф с 2022 года.

Известный телеведущий Стивен Эй Смит допустил серьезную фактическую ошибку в эфире программы First Take, заявив, что «Голден Стэйт» не выходили в плей-офф с момента чемпионства в 2022 году.

«Стив Керр – четырехкратный чемпион, шесть раз выходил в финал НБА. Но они не попадали в плей‑офф с момента того чемпионства в 2022 году. То есть уже четыре года без плей‑офф. И опять же, можно платить тренеру гораздо меньше 17 миллионов долларов в год, чтобы не попадать в плей‑офф», – сказал Смит.

Проблема этого утверждения в том, что «Уорриорз» выходили в плей-офф в 2023 году (проиграли «Лейкерс» во втором раунде) и в 2025 году (проиграли «Миннесоте» во втором раунде).

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Awful Announcing в соцсети Х
Как будто этого набрасывателя на вентиляторы интересуют факты какие-то. Он выкидывает свое тухлое, пропитанное как правило негативом, крайне экстравагантное мнение и ждет реакции на него. За эти обсуждения он же получает просмотры и деньги. Таков путь клоунашоумена
Дык может просто бухой был 💁‍♂️
