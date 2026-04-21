НБА. Первый раунд плей-офф. 24+15+8 Николы Йокича не спасли «Денвер» от проигрыша «Миннесоте», 32 очка Си Джей Макколлума помогли «Атланте» сравнять счет в серии с «Нью-Йорком»
21 апреля прошли три матча первого раунда плей-офф НБА.
«Денвер» уступил «Миннесоте» (114:119), несмотря на 24 очка, 15 подборов и 8 передач Николы Йокича (8 из 20 с игры, 1 из 7 трехочковых, 7 из 7 штрафных).
«Атланта» справилась с «Нью-Йорком» (107:106), отыгравшись с «-12» по ходу четвертой четверти. Защитник «Хоукс» Си Джей Макколлум отметился 32 очками при 12 из 22 с игры, 3 из 10 из-за дуги, 5 из 7 с линии.
Первый раунд
«Кливленд» ведет в серии – 2-0.
В серии ничья – 1-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто станет чемпионом НБА?
Оклахома
Бостон
Денвер
Сан-Антонио
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
267 комментариев
Мало того, что как обычно устроил проходной двор в защите, так еще и в атаке смазал все, что мог, кроме данка.
Судьи тащили Денвер, но увы, заслуженная победа Миннесоты с одноногим Антом.
А вот потом уже Йокич потащил в 3ьей, но подруинил в четвёртой. Тони Бразерс тот еще любитель "Жести" —> вторую четверть стоит посмотреть😄
Ключевой плэй, конечно, был когда Йокич при -2 не стал бросать флоутер, уже избавившись от опеки и подсунул мяч Брауну, фол, 1 из 2 с линии и это был уже почти конец. Ну и дальние два Джамала через Гобера при тайм-ауте и -3 это что-то с чем-то, конечно. Миннесота теперь фаворит серии
Но не сказал бы что Минька в фаворе, по мне так 50 на 50.
Сегодня на крейсерских оборотах обошли Торонто. Митчелл, Харден и Мобли с самого начала бустанули (где-то рядом держался и Джаретт "И это у меня ещё колени болят" Аллен), после чего приятно ровным темпом контролировали всю игру. Чего не хватило - лавки. Бенч Торонто показал себя заметно лучше, без него бы не дошли до предклатчника.
Главное понимать, что две домашние - это процентов так 40 победы. Хотелсоь бы видеть и дальше настолько же крутые подготовку и настроение.
Товарищи по Кливлендской поддержке на иных ресурсах упоминали, что Аллен по-прежнему мягок и продавливается на щитах. Сложно с этим не согласиться.
Хотя агрессии в нападении будто бы больше стало у Фро.