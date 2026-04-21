  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • НБА. Первый раунд плей-офф. 24+15+8 Николы Йокича не спасли «Денвер» от проигрыша «Миннесоте», 32 очка Си Джей Макколлума помогли «Атланте» сравнять счет в серии с «Нью-Йорком»
267

21 апреля прошли три матча первого раунда плей-офф НБА.

«Денвер» уступил «Миннесоте» (114:119), несмотря на 24 очка, 15 подборов и 8 передач Николы Йокича (8 из 20 с игры, 1 из 7 трехочковых, 7 из 7 штрафных).

«Атланта» справилась с «Нью-Йорком» (107:106), отыгравшись с «-12» по ходу четвертой четверти. Защитник «Хоукс» Си Джей Макколлум отметился 32 очками при 12 из 22 с игры, 3 из 10 из-за дуги, 5 из 7 с линии.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

«Кливленд» ведет в серии – 2-0.

В серии ничья – 1-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто станет чемпионом НБА?9576 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
БостонБостон
ДенверДенвер
Сан-АнтониоСан-Антонио
Кто-то другойЛейкерс
Опубликовал: opimakh.ilya
logoНБА плей-офф
logoНБА
результаты
logoКливленд
logoТоронто
logoАтланта
logoДенвер
logoНью-Йорк
logoМиннесота
267 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Йокич тупо заруинил Денверу катку в 4 четверти.
Мало того, что как обычно устроил проходной двор в защите, так еще и в атаке смазал все, что мог, кроме данка.

Судьи тащили Денвер, но увы, заслуженная победа Миннесоты с одноногим Антом.
Ответ Proper Chels
Ну да, 1 и 11 попыток на двоих у лидеров в клатче это приговор. Да там и др не пошло в концовке- все мазали, и Минька что то решила в защите сыграть в конце топово
Ответ Proper Chels
Судья с Фамилией Бразерс —> во второй четверти убил Денвер и вернул Волков в Игру.

А вот потом уже Йокич потащил в 3ьей, но подруинил в четвёртой. Тони Бразерс тот еще любитель "Жести" —> вторую четверть стоит посмотреть😄
За Николая, за нормальных пацанов!
Ответ Buls
Колян знает тропинки волшебных полян
Ответ Van
Не все знает...
Поражение сто процентов на Йокиче, намазал все что можно в четвертой четверти и в клатче
Ответ AlphaBeast2
А Джамал? 😊
Джамал, что это было? Тяжелая двушка в последнем владении за 7 секунд до конца при -3
Ответ Zakharrrr
Это мистер Клатч был
Сколько можно этого старика усатого держать в пуле судей? Любой матч с ним по ощущениям длится на час дольше только из-за его постоянных свистков
Мб, без истерик всё-таки? Это поражение явно не на Джамале, а на Йокиче. Сам виноват. Будет мотивированнее в следующих играх.
Ответ dev0
Да, да, всё идёт четко по ранее разработанному плану
Ответ dev0
Йокич после травмы играет очень не стабильно , стата отличная, но эффективность , должны быть лучше если он и команда хочет большего в этом в плей-офф , что Джамал что Йокич оба заруинили 4 четверть , на 2-х 4 очка
Миннесота топово отзащищалась в клатче, ну а Наггетс совершенно мёртвые были в последние минут 5 игры. Похоже, что волки снова готовы физически душить Денвер.
Ключевой плэй, конечно, был когда Йокич при -2 не стал бросать флоутер, уже избавившись от опеки и подсунул мяч Брауну, фол, 1 из 2 с линии и это был уже почти конец. Ну и дальние два Джамала через Гобера при тайм-ауте и -3 это что-то с чем-то, конечно. Миннесота теперь фаворит серии
Ответ Cash_flow
Ага, очень удивился что он не бросил этот флоутер, Гобер ещё Йокичу и в голову чутка залез.
Но не сказал бы что Минька в фаворе, по мне так 50 на 50.
Ответ табу сефолоши
А мне кажется, что Денвер как был фаворитом, так и остался. Сами сегодня виноваты в основном, кто-то штрафные забить не может, кто-то неверные решения принимал, но блин запас в плане игровом у них очень приличный
А почему бы Атланте не обыграть Никербокеров ???
Ответ den dare
✔️ done
Ответ den dare
еще пожелания будут?
Кливленд 2:0 😎

Сегодня на крейсерских оборотах обошли Торонто. Митчелл, Харден и Мобли с самого начала бустанули (где-то рядом держался и Джаретт "И это у меня ещё колени болят" Аллен), после чего приятно ровным темпом контролировали всю игру. Чего не хватило - лавки. Бенч Торонто показал себя заметно лучше, без него бы не дошли до предклатчника.

Главное понимать, что две домашние - это процентов так 40 победы. Хотелсоь бы видеть и дальше настолько же крутые подготовку и настроение.
Ответ Red_Star
С победой!!

Товарищи по Кливлендской поддержке на иных ресурсах упоминали, что Аллен по-прежнему мягок и продавливается на щитах. Сложно с этим не согласиться.
Хотя агрессии в нападении будто бы больше стало у Фро.
Ответ Red_Star
По именам топовый состав они собрали, конечно. Естественно не будет скамейки с такой стартовой пятёркой
Руди передал привет всем кто не поставил его в топ3 лучших защищающихся этого сезона
