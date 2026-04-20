  НБА. Первый раунд плей-офф. 39 очков Кейда Каннингема не спасли «Детройт» от проигрыша «Орландо», 35 очков Виктора Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» разобраться с «Портлендом» и другие результаты первых матчей серий
НБА. Первый раунд плей-офф. 39 очков Кейда Каннингема не спасли «Детройт» от проигрыша «Орландо», 35 очков Виктора Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» разобраться с «Портлендом» и другие результаты первых матчей серий

Сегодня, 19 апреля, прошли четыре матча первого раунда плей-офф НБА.

Джейлен Браун (26) и Джейсон Тейтум (25) набрали на двоих 51 очко и помогли «Бостону» разгромить «Филадельфию».

«Детройт» уступил «Орландо» (101:112), несмотря на 39 очков Кейда Каннингема (13 из 27 с игры, 3 из 8 из-за дуги, 10 из 11 с линии).

«Сан-Антонио» победил «Портленд» (111:98), звезда «Сперс» Виктор Вембаньяма отметился 35 очками (13 из 21 с игры, 5 из 6 трехочковых, 4 из 5 штрафных).

«Бостон» ведет в серии – 1-0.

«Оклахома» ведет в серии – 1-0.

«Орландо» ведет в серии – 1-0.

«Сан-Антонио» ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто станет чемпионом НБА?10738 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
БостонБостон
ДенверДенвер
Сан-АнтониоСан-Антонио
Кто-то другойЛейкерс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
В раздевалке TD Garden царила привычная предматчевая суета. Бостон Селтикс готовились к игре против Филадельфии - в воздухе уже витал плей-оффный запах. Коуч Джо стоял у доски с маркером в руке, лицо серьёзное, будто перед спаррингом. Джо всегда был серьезным, но сегодня он превзошел сам себя. Он только что поставил на паузу видео с касатками: огромная касатка грациозно топила тюленя у берега.

- Смотрите внимательно, - сказал Мазулла низким голосом. - Касатка не просто охотится. Она думает на три хода вперёд. Координация, терпение, доминирование. Сегодня мы - касатки. Филадельфия - тюлени. Поняли?

Джейсон Тейтум сидел в углу, в наушниках, и кому-то задумчиво строчил СМС. Пальцы нервно бегали по клавиатуре телефона, Джейсон тихо бормотал набранный текст. - Ты сможешь мной горди... Хм.. Не то...

Из-за шкафчика выглянул Джейлен Браун, почёсывающий правой рукой затылок, и с подозрительной ухмылкой посмотрел на Тейтума

- Джей Ти, брат, ты кому там? - спросил Браун.

- Да так... Никому. - ответил Тейтум и спрятал телефон. Он только на днях закончил сеанс психотерапии, где прорабатывал свою последнюю травму: Джейсон всё ещё грустил из-за того, что 83 очка забрал какой-то бугай из Флориды.

Браун только хмыкнул и приятельски боднул Тейтума головой.

В раздевалку вошёл Никола Вучевич.

- Деррик, - сразу начал он, подходя к Уайту. — Слушай, девятый номер… он тебе правда так нужен? Я дам за него хорошие деньги. Плюс билеты на матч Евролиги. Плюс… ну, скажи цену, брат.

Деррик просто улыбнулся своей фирменной спокойной улыбкой. Он пожал плечами:

- Ник, я же говорил. Номер не продаётся. Но спасибо за предложение.

Вучевич вздохнул, но не сдался:

- Ладно… после матча ещё раз спрошу. Джейсон, а что это за тёмное пятно у тебя на...

В другом углу стоял Нэмиаш Кета. Высокий португалец нервно переминался с ноги на ногу и в пятый раз за день объяснял:

- Ребята, серьёзно! Отстаньте уже! Никакого дурного предзнаменования! Мы не вылетим из плей-офф из-за того, что у нас в команде парень с «рыбной» фамилией! Это просто совпадение!

Все кивали, но Уолш и Шейерман в дверном проёме уже тихо хихикали.

А в самом дальнем углу, у мусорной корзины, шло вечное соревнование. Двое из ларца, Пейтон Притчард и Сэм Хаузер по очереди кидали в урну всё, что попадалось под руку: скомканные тренерские записки, бутылки от Gatorade, пустые банки из под краски для волос (правда, Хаузер промахнулся и попал в стену).

- Ха! - крикнул Притчард, когда его смятый носок идеально влетел в корзину. - 7-6 в мою пользу!

Брэд Стивенс тем временем ходил между шкафчиками с телефоном в руке и бормотал:

- Ребята, слушайте… Лука, Нэмиаш. Вам точно нужны эти кроссовки? Мне срочно нужно где-то выручить 300 баксов. Отправлю их бандеролью в Юту. Есть у меня там один человек..

Никто особо не реагировал. Все уже привыкли.

Мазулла выключил видео с касатками и хлопнул в ладоши:

- Всё, хватит. Брэд, мы уже вышли из налога. И да, Шульга нам тоже нужен, отпусти парнишку. Итак. Сегодня мы не просто играем. Мы охотимся. Джей Би, сегодня ты дирижируешь. Деррик, ты просто продолжай улыбаться и делать всё как обычно. Никола - если забьёшь больше Уайта, я лично устрою вам бой за девятый номер. Нэмиаш - твоя фамилия ничего плохого не сулит, мы все это знаем. Кстати, ты кто по гороскопу? Джей Ти, отложи телефон. Так, а что это у тебя за чёрное....на футболке.

Тейтум встал, поправил повязку и тихо сказал сам себе:

- What they gonna say now!

Браун окинул взглядом раздевалку.

- Поехали, братья. Никакой рыбалки до июня, да? Да шучу я, Нэм.

Уайт улыбнулся в сотый раз.

Вучевич уже доставал кошелёк:

- Деррик, последний раз перед выходом на площадку…

Притчард и Хаузер одновременно кинули по скомканному больничному листу двухгодичной давности, оставшемуся от какого-то латыша, в корзину. Оба попали.

Мазулла посмотрел на всех с абсолютной серьёзностью:

- Касатки не спорят о номерах и фамилиях. Касатки просто едят. Выходим.

И вся команда, посмеиваясь, но уже сосредоточенная, потянулась к выходу на паркет. В воздухе витал запах плей-офф...
В раздевалке TD Garden царила привычная предматчевая суета. Бостон Селтикс готовились к игре против Филадельфии - в воздухе уже витал плей-оффный запах. Коуч Джо стоял у доски с маркером в руке, лицо серьёзное, будто перед спаррингом. Джо всегда был серьезным, но сегодня он превзошел сам себя. Он только что поставил на паузу видео с касатками: огромная касатка грациозно топила тюленя у берега. - Смотрите внимательно, - сказал Мазулла низким голосом. - Касатка не просто охотится. Она думает на три хода вперёд. Координация, терпение, доминирование. Сегодня мы - касатки. Филадельфия - тюлени. Поняли? Джейсон Тейтум сидел в углу, в наушниках, и кому-то задумчиво строчил СМС. Пальцы нервно бегали по клавиатуре телефона, Джейсон тихо бормотал набранный текст. - Ты сможешь мной горди... Хм.. Не то... Из-за шкафчика выглянул Джейлен Браун, почёсывающий правой рукой затылок, и с подозрительной ухмылкой посмотрел на Тейтума - Джей Ти, брат, ты кому там? - спросил Браун. - Да так... Никому. - ответил Тейтум и спрятал телефон. Он только на днях закончил сеанс психотерапии, где прорабатывал свою последнюю травму: Джейсон всё ещё грустил из-за того, что 83 очка забрал какой-то бугай из Флориды. Браун только хмыкнул и приятельски боднул Тейтума головой. В раздевалку вошёл Никола Вучевич. - Деррик, - сразу начал он, подходя к Уайту. — Слушай, девятый номер… он тебе правда так нужен? Я дам за него хорошие деньги. Плюс билеты на матч Евролиги. Плюс… ну, скажи цену, брат. Деррик просто улыбнулся своей фирменной спокойной улыбкой. Он пожал плечами: - Ник, я же говорил. Номер не продаётся. Но спасибо за предложение. Вучевич вздохнул, но не сдался: - Ладно… после матча ещё раз спрошу. Джейсон, а что это за тёмное пятно у тебя на... В другом углу стоял Нэмиаш Кета. Высокий португалец нервно переминался с ноги на ногу и в пятый раз за день объяснял: - Ребята, серьёзно! Отстаньте уже! Никакого дурного предзнаменования! Мы не вылетим из плей-офф из-за того, что у нас в команде парень с «рыбной» фамилией! Это просто совпадение! Все кивали, но Уолш и Шейерман в дверном проёме уже тихо хихикали. А в самом дальнем углу, у мусорной корзины, шло вечное соревнование. Двое из ларца, Пейтон Притчард и Сэм Хаузер по очереди кидали в урну всё, что попадалось под руку: скомканные тренерские записки, бутылки от Gatorade, пустые банки из под краски для волос (правда, Хаузер промахнулся и попал в стену). - Ха! - крикнул Притчард, когда его смятый носок идеально влетел в корзину. - 7-6 в мою пользу! Брэд Стивенс тем временем ходил между шкафчиками с телефоном в руке и бормотал: - Ребята, слушайте… Лука, Нэмиаш. Вам точно нужны эти кроссовки? Мне срочно нужно где-то выручить 300 баксов. Отправлю их бандеролью в Юту. Есть у меня там один человек.. Никто особо не реагировал. Все уже привыкли. Мазулла выключил видео с касатками и хлопнул в ладоши: - Всё, хватит. Брэд, мы уже вышли из налога. И да, Шульга нам тоже нужен, отпусти парнишку. Итак. Сегодня мы не просто играем. Мы охотимся. Джей Би, сегодня ты дирижируешь. Деррик, ты просто продолжай улыбаться и делать всё как обычно. Никола - если забьёшь больше Уайта, я лично устрою вам бой за девятый номер. Нэмиаш - твоя фамилия ничего плохого не сулит, мы все это знаем. Кстати, ты кто по гороскопу? Джей Ти, отложи телефон. Так, а что это у тебя за чёрное....на футболке. Тейтум встал, поправил повязку и тихо сказал сам себе: - What they gonna say now! Браун окинул взглядом раздевалку. - Поехали, братья. Никакой рыбалки до июня, да? Да шучу я, Нэм. Уайт улыбнулся в сотый раз. Вучевич уже доставал кошелёк: - Деррик, последний раз перед выходом на площадку… Притчард и Хаузер одновременно кинули по скомканному больничному листу двухгодичной давности, оставшемуся от какого-то латыша, в корзину. Оба попали. Мазулла посмотрел на всех с абсолютной серьёзностью: - Касатки не спорят о номерах и фамилиях. Касатки просто едят. Выходим. И вся команда, посмеиваясь, но уже сосредоточенная, потянулась к выходу на паркет. В воздухе витал запах плей-офф...
>Джейсон всё ещё грустил из-за того, что 83 очка забрал какой-то бугай из Флориды

Вот только 83 очка набрал не какой-то бугай, а тот самый, что ранее отобрал у него минуты в олимпийской сборной
>Джейсон всё ещё грустил из-за того, что 83 очка забрал какой-то бугай из Флориды Вот только 83 очка набрал не какой-то бугай, а тот самый, что ранее отобрал у него минуты в олимпийской сборной
Если на то пошло, они со школы соперничают. Кстати, тот самый бугай ему отвесил блокшот на выход в финал в 20 году.
Плей-офф возвращается в Орегон! После долгих 5 лет на дне таблицы.
Много всего случилось за это время.
Сменились владелец, ген.менеджер, тренер.
Чонси Биллапс только начал раскрывать защитный потенциал в команде, как оказался отстранён и теперь под следствием.
Лиллард успел уйти и вернуться. Холидей успел побыть здесь несколько дней, тут же уйти в "Бостон" (взять там гайку) и снова приехать в Портленд.
Выменяли Дени Авдию (пока главная удача). Тумани Камара приходил как довесок к Эйтону, а теперь раскрылся в крутого 3&D и одного из лучших персональщиков лиги.
Задрафтовали:
Шейдона Шарпа, Криса Мюррея, Скута Хендерсона, Донована Клингана, Яна Ханьсэня.
В общем собирали состав с миру по нитке. И никто не предполагал, что в этом сезоне удастся выйти в постсизон. Ни один предсезонный прогноз!
Но "Блэйзерс" в плей-офф и это здорово!
Многого не жду, соперник сложный. Результат не столь важен. Важен сам факт постепенного прогресса команды.
Короче говоря удачи всем и хорошей серии.
Let’s go "Blazers"! ⚫️🔴
Плей-офф возвращается в Орегон! После долгих 5 лет на дне таблицы. Много всего случилось за это время. Сменились владелец, ген.менеджер, тренер. Чонси Биллапс только начал раскрывать защитный потенциал в команде, как оказался отстранён и теперь под следствием. Лиллард успел уйти и вернуться. Холидей успел побыть здесь несколько дней, тут же уйти в "Бостон" (взять там гайку) и снова приехать в Портленд. Выменяли Дени Авдию (пока главная удача). Тумани Камара приходил как довесок к Эйтону, а теперь раскрылся в крутого 3&D и одного из лучших персональщиков лиги. Задрафтовали: Шейдона Шарпа, Криса Мюррея, Скута Хендерсона, Донована Клингана, Яна Ханьсэня. В общем собирали состав с миру по нитке. И никто не предполагал, что в этом сезоне удастся выйти в постсизон. Ни один предсезонный прогноз! Но "Блэйзерс" в плей-офф и это здорово! Многого не жду, соперник сложный. Результат не столь важен. Важен сам факт постепенного прогресса команды. Короче говоря удачи всем и хорошей серии. Let’s go "Blazers"! ⚫️🔴
Плей-офф возвращается в Орегон! После долгих 5 лет на дне таблицы. Много всего случилось за это время. Сменились владелец, ген.менеджер, тренер. Чонси Биллапс только начал раскрывать защитный потенциал в команде, как оказался отстранён и теперь под следствием. Лиллард успел уйти и вернуться. Холидей успел побыть здесь несколько дней, тут же уйти в "Бостон" (взять там гайку) и снова приехать в Портленд. Выменяли Дени Авдию (пока главная удача). Тумани Камара приходил как довесок к Эйтону, а теперь раскрылся в крутого 3&D и одного из лучших персональщиков лиги. Задрафтовали: Шейдона Шарпа, Криса Мюррея, Скута Хендерсона, Донована Клингана, Яна Ханьсэня. В общем собирали состав с миру по нитке. И никто не предполагал, что в этом сезоне удастся выйти в постсизон. Ни один предсезонный прогноз! Но "Блэйзерс" в плей-офф и это здорово! Многого не жду, соперник сложный. Результат не столь важен. Важен сам факт постепенного прогресса команды. Короче говоря удачи всем и хорошей серии. Let’s go "Blazers"! ⚫️🔴
dame time еще настанет..
Шга 5/18, 27 процентов реализации но 17 штрафных
😂😂😂😂😂😂
Шга 5/18, 27 процентов реализации но 17 штрафных 😂😂😂😂😂😂
Какой из штрафных он бросил не по делу любители боксскора конечно же не скажут
Какой из штрафных он бросил не по делу любители боксскора конечно же не скажут
27 процентов реализации это стыд но зато дежурные двадцать набрал
Уж не знаю кто на чём и где смотреть матчи будет и за кого болеть, я лично посмотрю на смартфоне Huawei, модель GFY-LX1, за чашкой чёрного чая Greenfield Kenyan Sunrise и бутербродом хлеба "Сельский" с сырокопченой колбасой "Литовская". Ну а поболею конечно за Phoenix Suns. А смотреть предполагаю на "Взял мяч" или ААНБА, возможно это будет VK video, или просто VK.
Уж не знаю кто на чём и где смотреть матчи будет и за кого болеть, я лично посмотрю на смартфоне Huawei, модель GFY-LX1, за чашкой чёрного чая Greenfield Kenyan Sunrise и бутербродом хлеба "Сельский" с сырокопченой колбасой "Литовская". Ну а поболею конечно за Phoenix Suns. А смотреть предполагаю на "Взял мяч" или ААНБА, возможно это будет VK video, или просто VK.
Срок годности у колбаски проверь
Срок годности у колбаски проверь
Неужели ты думаешь, что есть люди, кто не проверяет срок годности продукта? В данном случае, изготовлено 31. 03. 2026, годен до 29.06. 2026.
Оклахомский областной цирк в действии - 5 минут, 5 фолов сопернику, какая же дичь.
Впервые за 30 лет Сан-Антонио стартует в плэй-офф без Грегга Поповича у руля команды. Основная ударная сила Сперс - Вемби, Касл, Харпер, Джонсон, Васселл и Шампэни дебютируют в играх навылет. Чемпионы НБА - Корнет и Барнс точно знают разницу между регуляркой и плэй-офф и подскажут в нужное время как играть дальше. Ну и час ХХХ наступает для Фокса, у которого имеется единственная проигранная серия в карьере - очень много именно от него будет зависеть. Провалится Лис - точно на выход пойдет. Соперник непростой, но для начала очень удобный и вполне проходимый, с у четом того, что лидеры Портленда также дебютируют в постсезоне. Но легко не будет - Авдия с Грантом дали уже огня совсем недавно. Таке что: "Летс Гоу "Сперс"".
Шга 5/18 с игры. Если бы не 13 фолов на нем, матч на уровне Брукса с 5/20.
Я, конечно, вчерашний Хьюстон не видел, но подозреваю, что, чтобы играть хуже Филадельфии,надо сильно постараться.
Бикерстаф - Мозли, два года назад подарили эпическое противостояние, можно было ослепнуть.
Не покидает мысль, что Орландо спецом слили Филадельфии. Уж очень легко они Шарлотов разделали, а теперь и с Детройтом бьются.
Не покидает мысль, что Орландо спецом слили Филадельфии. Уж очень легко они Шарлотов разделали, а теперь и с Детройтом бьются.
грамотный ход если так на Бостон лезть опасно думать надо
Не покидает мысль, что Орландо спецом слили Филадельфии. Уж очень легко они Шарлотов разделали, а теперь и с Детройтом бьются.
Ну хоть одну то поршни заберут?)
