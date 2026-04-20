НБА. Первый раунд плей-офф. 39 очков Кейда Каннингема не спасли «Детройт» от проигрыша «Орландо», 35 очков Виктора Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» разобраться с «Портлендом» и другие результаты первых матчей серий
Сегодня, 19 апреля, прошли четыре матча первого раунда плей-офф НБА.
Джейлен Браун (26) и Джейсон Тейтум (25) набрали на двоих 51 очко и помогли «Бостону» разгромить «Филадельфию».
«Детройт» уступил «Орландо» (101:112), несмотря на 39 очков Кейда Каннингема (13 из 27 с игры, 3 из 8 из-за дуги, 10 из 11 с линии).
«Сан-Антонио» победил «Портленд» (111:98), звезда «Сперс» Виктор Вембаньяма отметился 35 очками (13 из 21 с игры, 5 из 6 трехочковых, 4 из 5 штрафных).
Первый раунд
«Бостон» ведет в серии – 1-0.
«Оклахома» ведет в серии – 1-0.
«Орландо» ведет в серии – 1-0.
«Сан-Антонио» ведет в серии – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
338 комментариев
- Смотрите внимательно, - сказал Мазулла низким голосом. - Касатка не просто охотится. Она думает на три хода вперёд. Координация, терпение, доминирование. Сегодня мы - касатки. Филадельфия - тюлени. Поняли?
Джейсон Тейтум сидел в углу, в наушниках, и кому-то задумчиво строчил СМС. Пальцы нервно бегали по клавиатуре телефона, Джейсон тихо бормотал набранный текст. - Ты сможешь мной горди... Хм.. Не то...
Из-за шкафчика выглянул Джейлен Браун, почёсывающий правой рукой затылок, и с подозрительной ухмылкой посмотрел на Тейтума
- Джей Ти, брат, ты кому там? - спросил Браун.
- Да так... Никому. - ответил Тейтум и спрятал телефон. Он только на днях закончил сеанс психотерапии, где прорабатывал свою последнюю травму: Джейсон всё ещё грустил из-за того, что 83 очка забрал какой-то бугай из Флориды.
Браун только хмыкнул и приятельски боднул Тейтума головой.
В раздевалку вошёл Никола Вучевич.
- Деррик, - сразу начал он, подходя к Уайту. — Слушай, девятый номер… он тебе правда так нужен? Я дам за него хорошие деньги. Плюс билеты на матч Евролиги. Плюс… ну, скажи цену, брат.
Деррик просто улыбнулся своей фирменной спокойной улыбкой. Он пожал плечами:
- Ник, я же говорил. Номер не продаётся. Но спасибо за предложение.
Вучевич вздохнул, но не сдался:
- Ладно… после матча ещё раз спрошу. Джейсон, а что это за тёмное пятно у тебя на...
В другом углу стоял Нэмиаш Кета. Высокий португалец нервно переминался с ноги на ногу и в пятый раз за день объяснял:
- Ребята, серьёзно! Отстаньте уже! Никакого дурного предзнаменования! Мы не вылетим из плей-офф из-за того, что у нас в команде парень с «рыбной» фамилией! Это просто совпадение!
Все кивали, но Уолш и Шейерман в дверном проёме уже тихо хихикали.
А в самом дальнем углу, у мусорной корзины, шло вечное соревнование. Двое из ларца, Пейтон Притчард и Сэм Хаузер по очереди кидали в урну всё, что попадалось под руку: скомканные тренерские записки, бутылки от Gatorade, пустые банки из под краски для волос (правда, Хаузер промахнулся и попал в стену).
- Ха! - крикнул Притчард, когда его смятый носок идеально влетел в корзину. - 7-6 в мою пользу!
Брэд Стивенс тем временем ходил между шкафчиками с телефоном в руке и бормотал:
- Ребята, слушайте… Лука, Нэмиаш. Вам точно нужны эти кроссовки? Мне срочно нужно где-то выручить 300 баксов. Отправлю их бандеролью в Юту. Есть у меня там один человек..
Никто особо не реагировал. Все уже привыкли.
Мазулла выключил видео с касатками и хлопнул в ладоши:
- Всё, хватит. Брэд, мы уже вышли из налога. И да, Шульга нам тоже нужен, отпусти парнишку. Итак. Сегодня мы не просто играем. Мы охотимся. Джей Би, сегодня ты дирижируешь. Деррик, ты просто продолжай улыбаться и делать всё как обычно. Никола - если забьёшь больше Уайта, я лично устрою вам бой за девятый номер. Нэмиаш - твоя фамилия ничего плохого не сулит, мы все это знаем. Кстати, ты кто по гороскопу? Джей Ти, отложи телефон. Так, а что это у тебя за чёрное....на футболке.
Тейтум встал, поправил повязку и тихо сказал сам себе:
- What they gonna say now!
Браун окинул взглядом раздевалку.
- Поехали, братья. Никакой рыбалки до июня, да? Да шучу я, Нэм.
Уайт улыбнулся в сотый раз.
Вучевич уже доставал кошелёк:
- Деррик, последний раз перед выходом на площадку…
Притчард и Хаузер одновременно кинули по скомканному больничному листу двухгодичной давности, оставшемуся от какого-то латыша, в корзину. Оба попали.
Мазулла посмотрел на всех с абсолютной серьёзностью:
- Касатки не спорят о номерах и фамилиях. Касатки просто едят. Выходим.
И вся команда, посмеиваясь, но уже сосредоточенная, потянулась к выходу на паркет. В воздухе витал запах плей-офф...
Вот только 83 очка набрал не какой-то бугай, а тот самый, что ранее отобрал у него минуты в олимпийской сборной
Много всего случилось за это время.
Сменились владелец, ген.менеджер, тренер.
Чонси Биллапс только начал раскрывать защитный потенциал в команде, как оказался отстранён и теперь под следствием.
Лиллард успел уйти и вернуться. Холидей успел побыть здесь несколько дней, тут же уйти в "Бостон" (взять там гайку) и снова приехать в Портленд.
Выменяли Дени Авдию (пока главная удача). Тумани Камара приходил как довесок к Эйтону, а теперь раскрылся в крутого 3&D и одного из лучших персональщиков лиги.
Задрафтовали:
Шейдона Шарпа, Криса Мюррея, Скута Хендерсона, Донована Клингана, Яна Ханьсэня.
В общем собирали состав с миру по нитке. И никто не предполагал, что в этом сезоне удастся выйти в постсизон. Ни один предсезонный прогноз!
Но "Блэйзерс" в плей-офф и это здорово!
Многого не жду, соперник сложный. Результат не столь важен. Важен сам факт постепенного прогресса команды.
Короче говоря удачи всем и хорошей серии.
Let’s go "Blazers"! ⚫️🔴
😂😂😂😂😂😂