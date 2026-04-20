Адриатическая лига. «Партизан» обыграл «Црвену Звезду», «Клуж» крупно проиграл «Будучности» и другие результаты

Сегодня в рамках Адриатической лиги прошли четыре матча.

«Партизан» одержал победу над «Црвеной Звездой» в белградском дерби, «Будучность» на выезде разгромила «Клуж». Адриатическая лига Регулярный чемпионат Топ-8 Положение команд : Партизан Сербия – 21-3, Дубай ОАЭ – 20-3, Будучность Черногория – 18-6, Црвена Звезда Сербия – 18-6, Цедевита-Олимпия Словения – 13-11, Клуж Румыния – 13-11, Босна Роял Босния и Герцеговина – 10-13, Игокеа Босния и Герцеговина – 10-14. Плей-аут Положение команд: Спартак Суботица Сербия – 14-11, Задар Хорватия – 12-13, ФМП Сербия – 11-13, Мега Сербия – 10-14, КРКА Словения – 9-16, Илирия Словения – 9-16, Вена Австрия – 8-16, Студентски центар Черногория – 8-17, Борац Чачак Сербия – 8-17, Сплит Хорватия – 6-18. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.