Чемпионат Греции. «Олимпиакос» разобрался с «Арисом», «Паниониос» проиграл АЕКу

Сегодня в рамках чемпионата Греции прошли два матча.

«Олимпиакос» обыграл «Арис», «Паниониос» дома уступил АЕКу. Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Положение команд: Олимпиакос – 23-0, Панатинаикос – 18-5,АЕК – 16-7, ПАОК – 16-7, Арис – 13-9, Перистери – 13-10, Миконос – 9-14, Ираклис – 8-15, Колоссос – 7-16, Промитеас – 7-16, Кардицас – 7-16, Марусси – 6-17, Паниониос – 6-17. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.