ACB. «Реал» дома уступил «Тенерифе», «Жирона» проиграла «Валенсии» и другие результаты

Сегодня в рамках чемпионата Испании прошли пять матчей.

«Реал» проиграл «Тенерифе» на своей площадке, «Валенсиея» на выезде обыграла «Жирону». Регулярный чемпионат Положение команд : Реал – 24-3, Валенсия – 21-6, Мурсия – 20-7, Баскония – 19-8, Барселона –18-9, Тенерифе – 17-10, Ховентуд – 17-10, Уникаха – 15-12, Бильбао – 15-13, Жирона – 12-15, Бреоган – 11-16, Манреса – 11-16, Форса Льейда – 10-17, Сарагоса – 9-19, Сан-Пабло Бургос – 7-20, Гран-Канария – 7-20, Андорра – 7-20, Гранада – 4-23. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.