Евролига. Женщины. Финал. «Фенербахче» уверенно обыграл «Галатасарай»

Сегодня прошел финальный матч женской Евролиги.

«Фенербахче» взял верх над «Галатасараем» и стал победителем женской Евролиги сезона-2025/26.

Евролига

Женщины

Сарагоса, Испания

Финал

Галатасарай – Фенербахче – 52:68 (13:17, 16:20, 13:14, 10:17)

19 апреля . 21.00

За 3-е место

Сарагоса – Жирона – 66:63 (17:15, 17:21, 23:12, 9:15)

19 апреля . 18.00

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.