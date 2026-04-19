Премьер-лига. Женщины. Финал. УГМК победил «Динамо Курск» в первом матче серии

Сегодня в рамках финальной серии женской Премьер-лиги прошел один матч.

УГМК уверенно обыграл «Динамо Курск» в первом матче финальной серии женского чемпионата России.

Женщины

Премьер-лига

Финал (до 3 побед)

Первый матч

УГМК – Динамо Курск – 78:58 (26:18, 17:13, 11:11, 24:16)

УГМК: Ногич (20), Клюндикова (16 + 7 подборов + 4 передачи), Косу (13 + 4 перехвата), Майга (9)

ДИНАМО К: Линскенс (14 + 7 подборов), Сазонова (11), Голдырева (8)

19 апреля. 15.00

УГМК ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Судя по тому, как идёт игра, шансов у курянок объективно очень немного.

Гегемония уральской "Баварии", скорее всего, продолжится. 🫤
