Премьер-лига. Женщины. Финал. УГМК победил «Динамо Курск» в первом матче серии

Сегодня в рамках финальной серии женской Премьер-лиги прошел один матч.

УГМК уверенно обыграл «Динамо Курск » в первом матче финальной серии женского чемпионата России. Женщины Премьер-лига Финал (до 3 побед) Первый матч УГМК – Динамо Курск – 78:58 (26:18, 17:13, 11:11, 24:16) УГМК : Ногич (20), Клюндикова (16 + 7 подборов + 4 передачи), Косу (13 + 4 перехвата), Майга (9) ДИНАМО К : Линскенс (14 + 7 подборов), Сазонова (11), Голдырева (8) 19 апреля . 15.00 УГМК ведет в серии – 1-0. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.