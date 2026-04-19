23

Единая лига ВТБ. 27 очков Тримбла и его бросок на последних секундах помогли ЦСКА в овертайме обыграть МБА-МАИ

Сегодня прошел один матч в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

Мело Тримбл набрал 27 очков и забросил решающий мяч на последних секундах, благодаря чему ЦСКА в овертайме обыграл «МБА-МАИ».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение командЦСКА – 36-3, УНИКС – 32-7, Зенит – 28-11, Локомотив-Кубань – 26-13, Бетсити Парма – 22-19, Уралмаш – 18-21, МБА-МАИ – 17-21, Енисей – 15-24, Пари Нижний Новгород – 11-27, Автодор – 7-32, Самара – 2-36.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Кто станет чемпионом НБА?10736 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
БостонБостон
ДенверДенвер
Сан-АнтониоСан-Антонио
Кто-то другойЛейкерс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
23 комментария
Кого ЦСКА обыграл? Парму или МБА-МАИ?
Трушкин мой герой. Человек в клатче не забивает два штрафных, а потом при +4 для своей команды прыгает на дуге в Тримбла. Гений чистой красоты, не иначе
Но снайпер он всё-таки серийный, если уж пошёл бросок.
Со штрафными, конечно, знатно облажался и по сути проиграл матч для своей команды, но ведь и ЦСКА исправно косячил с линии.
Тот случай, когда соперники играли одновременно одинаково результативно и косячили в схожих игровых эпизодах.
МБА должно быть максимально обидно, были очень близки, второй раз в сезоне, одержать первую победу, но из нереализованных эпизодов и складывается итоговый результат, тут уж винить некого, просто чуточку не повезло.
Второй раз ЦСКА выходит так, будто победа уже у них в кармане. Однако МБА показывает характер и начинаются нервы
Да как кони постоянно это делают:D
Тайм-ауты Карасевы это конечно эпик
Смешная концовка из огромного количества ошибок двух команд
ЦСКА с победой конечно но так играть спустя рукава нельзя! А в защите в последних матчах просто катастрофа! Столько пропускать недопустимо! И это со слабыми соперниками!
Судьи активно поучаствовали в концовке овертайма.)
Но сначала придумали абсолютно левый фол Ухову, после которого тренер чуть нос Давыдову не откусил и удалился.
Певневу, возможно, уже делали предупреждение за флоп, да и момент этот не решал исход матча, так как впереди после одного технического всё равно была МБА со своей атакой в запасе. А вот последний бросок и пролёт Курбанова интересно было бы разобрать, мяч до кольца после броска игрока МБА явно не долетал, щит рукой Никита задел, но сетку не трогал, может только по касательной если.
Короче, максимально странный матч, в котором обе команды знатно чудили, особенно во второй половине, но лично я не увидел откровенного засуживания МБА в концовке, хотя они вполне наиграли на первую победу в очных встречах (официальных), но, повторюсь, никто не мешал им провести осмысленную и результативную атаку на последних секундах, кроме защиты ЦСКА.
Честно говоря, застал только последние 2 минуты.) За предыдущее не в курсе. Просто давать за флоппинг на последней минуте - и не вспомню. Хотя Певнев не возражал, значит, был. А Курбанов ударил в щит или сетку задел, уже и не смотрели.
