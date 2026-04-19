Единая лига ВТБ. 27 очков Тримбла и его бросок на последних секундах помогли ЦСКА в овертайме обыграть МБА-МАИ
Сегодня прошел один матч в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.
Мело Тримбл набрал 27 очков и забросил решающий мяч на последних секундах, благодаря чему ЦСКА в овертайме обыграл «МБА-МАИ».
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 36-3, УНИКС – 32-7, Зенит – 28-11, Локомотив-Кубань – 26-13, Бетсити Парма – 22-19, Уралмаш – 18-21, МБА-МАИ – 17-21, Енисей – 15-24, Пари Нижний Новгород – 11-27, Автодор – 7-32, Самара – 2-36.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
23 комментария
Со штрафными, конечно, знатно облажался и по сути проиграл матч для своей команды, но ведь и ЦСКА исправно косячил с линии.
Тот случай, когда соперники играли одновременно одинаково результативно и косячили в схожих игровых эпизодах.
МБА должно быть максимально обидно, были очень близки, второй раз в сезоне, одержать первую победу, но из нереализованных эпизодов и складывается итоговый результат, тут уж винить некого, просто чуточку не повезло.
Певневу, возможно, уже делали предупреждение за флоп, да и момент этот не решал исход матча, так как впереди после одного технического всё равно была МБА со своей атакой в запасе. А вот последний бросок и пролёт Курбанова интересно было бы разобрать, мяч до кольца после броска игрока МБА явно не долетал, щит рукой Никита задел, но сетку не трогал, может только по касательной если.
Короче, максимально странный матч, в котором обе команды знатно чудили, особенно во второй половине, но лично я не увидел откровенного засуживания МБА в концовке, хотя они вполне наиграли на первую победу в очных встречах (официальных), но, повторюсь, никто не мешал им провести осмысленную и результативную атаку на последних секундах, кроме защиты ЦСКА.