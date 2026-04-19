  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  Брэндон Ингрэм после проигрыша «Кливленду»: «Если я буду бросать по 9 раз за матч, мы не будем побеждать»
Брэндон Ингрэм после проигрыша «Кливленду»: «Если я буду бросать по 9 раз за матч, мы не будем побеждать»

Ингрэм прокомментировал поражение от «Кливленда».

Звездный форвард «Торонто» Брэндон Ингрэм объяснил, что пошло не так в первой игре серии против «Кливленда» (поражение 113:126).

«Они пытались не давать мне получать мяч. Очевидно, они знали большую часть наших наработок, которые мы использовали весь год, так устроен плей-офф.

Мы должны понять, как внести коррективы к следующей игре и не позволить этой тактике быть настолько эффективной. Тренер хотел использовать меня в роли постановщика заслонов. Он также заметил, что мой защитник не отходит от меня, поэтому он хотел, чтобы я был немного вне розыгрыша и выступал в роли принимающего.

Но в конце концов, если я буду бросать по 9 раз за матч, мы не будем побеждать. Я должен найти способы оставаться эффективным, независимо от того, какую защиту против меня применяют», – сказал форвард.

Ингрэм набрал 17 очков за 36 минут, реализовав 5 из 9 бросков с игры. Во второй половине он записал на свой счет лишь 2 очка и только 1 попытку броска.

Кто станет чемпионом НБА?10736 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
БостонБостон
ДенверДенвер
Сан-АнтониоСан-Антонио
Кто-то другойЛейкерс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
logoТоронто
logoБрэндон Ингрэм
logoНБА
logoНБА плей-офф
logoКливленд
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Брэндон Ингрэм это не игрок уровня плей офф,это было понятно когда стив керр взял его в сборную на роль первой скрипки и он на ЧМ обделался
Ответ DiEgo8
Может Стив Керр - это не тренер уровня чемпионата мира?)
У канадцев один только Баррет что-то пытался сделать, остальные были просто аморфные.
Ответ Жора где ты был?
Как будто люди ждали другого )
Ответ Жора где ты был?
Барнс был каким угодно, но точно не аморфным. Просто не тянет на 1 звезду при такой нагрузке.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
