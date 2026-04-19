Брэндон Ингрэм после проигрыша «Кливленду»: «Если я буду бросать по 9 раз за матч, мы не будем побеждать»

Ингрэм прокомментировал поражение от «Кливленда».

Звездный форвард «Торонто » Брэндон Ингрэм объяснил, что пошло не так в первой игре серии против «Кливленда » (поражение 113:126).

«Они пытались не давать мне получать мяч. Очевидно, они знали большую часть наших наработок, которые мы использовали весь год, так устроен плей-офф.

Мы должны понять, как внести коррективы к следующей игре и не позволить этой тактике быть настолько эффективной. Тренер хотел использовать меня в роли постановщика заслонов. Он также заметил, что мой защитник не отходит от меня, поэтому он хотел, чтобы я был немного вне розыгрыша и выступал в роли принимающего.

Но в конце концов, если я буду бросать по 9 раз за матч, мы не будем побеждать. Я должен найти способы оставаться эффективным, независимо от того, какую защиту против меня применяют», – сказал форвард.

Ингрэм набрал 17 очков за 36 минут, реализовав 5 из 9 бросков с игры. Во второй половине он записал на свой счет лишь 2 очка и только 1 попытку броска.