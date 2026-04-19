Дерек Фишер: «У Леброна сейчас свой период Мэджика Джонсона. Под таким контролем с его стороны все еще можно брать титулы»

5-кратный чемпион НБА верит в Леброна и шансы «Лейкерс» на титул.

Прославленный игрок «Лейкерс» Дерек Фишер сравнил Леброна Джеймса с Мэджиком Джонсоном после победы калифорнийцев над «Хьюстоном» в первом матче серии плей-офф.

41-летний форвард набрал 19 очков и 13 передач.

«Можно сказать, что у него сейчас свой период Мэджика Джонсона. Уровень атлетизм немного снизился, хотя он, чего уж там, он по-прежнему часто завершает атаки бросками из-под кольца. Но человек выходит и набирает 19 очков, 13 передач и 8 подборов, с пониманием, что в первой четверти его задачей будет задействовать и активизировать всю команду, разгонять быстрые отрывы, находить снайперов. Затем он решает: «Хорошо, а сейчас я сам буду забивать».

Я вспоминаю Мэджика и то, как он умел манипулировать игрой и контролировать ее, не будучи самым быстрым или самым атлетичным. Вряд ли это как-то умаляет его достижения, если я скажу, что на данном этапе пути Леброна у него случилась собственная эра Мэджика Джонсона. Под таким контролем с его стороны все еще можно брать титулы», – поделился Фишер в эфире Spectrum Sportsnet.