  • Чарльз Баркли и Шакил О’Нил спрогнозировали финалистов плей-офф. «Оклахомы» нет в обоих вариантах
Легенды НБА удивили прогнозом на финал плей-офф .

Члены Зала славы, ведущие шоу Inside The NBA Чарльз Баркли и Шакил О’Нил назвали финалистов плей-офф.

Действующего чемпиона «Оклахомы» нет в обоих прогнозах.

Баркли

Финал Восточной конференции: «Бостон» против «Кливленда»

Финал Западной конференции: «Оклахома» против «Денвера»

Финал НБА: «Денвер» против «Кливленда»

О’Нил

Финал Восточной конференции: «Детройт» против «Нью-Йорка»

Финал Западной конференции: «Оклахома» против «Сан-Антонио»

Финал НБА: «Сан-Антонио» против «Нью-Йорка».

Кто станет чемпионом НБА?10736 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
БостонБостон
ДенверДенвер
Сан-АнтониоСан-Антонио
Кто-то другойЛейкерс
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
Теперь видимо можно не сомневаться в Оклахоме)
В финале будут те, кто меньше всех перетравмируется
Сколько оба из своих миллионов поставили на этот результат в букмекерской конторе ? Прогнозисты
