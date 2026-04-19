Чарльз Баркли и Шакил О’Нил спрогнозировали финалистов плей-офф. «Оклахомы» нет в обоих вариантах
Легенды НБА удивили прогнозом на финал плей-офф .
Члены Зала славы, ведущие шоу Inside The NBA Чарльз Баркли и Шакил О’Нил назвали финалистов плей-офф.
Действующего чемпиона «Оклахомы» нет в обоих прогнозах.
Баркли
Финал Восточной конференции: «Бостон» против «Кливленда»
Финал Западной конференции: «Оклахома» против «Денвера»
Финал НБА: «Денвер» против «Кливленда»
О’Нил
Финал Восточной конференции: «Детройт» против «Нью-Йорка»
Финал Западной конференции: «Оклахома» против «Сан-Антонио»
Финал НБА: «Сан-Антонио» против «Нью-Йорка».
Кто станет чемпионом НБА?10736 голосов
Оклахома
Бостон
Денвер
Сан-Антонио
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
10 комментариев
Теперь видимо можно не сомневаться в Оклахоме)
В финале будут те, кто меньше всех перетравмируется
Сколько оба из своих миллионов поставили на этот результат в букмекерской конторе ? Прогнозисты
