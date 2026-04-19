  • Дэнни Грин: «Никс» способны самоуничтожиться. Ходят слухи, что некоторые парни недолюбливают Майка Брауна»
4

Грин сообщил, что в «Нью-Йорке» существует раскол.

Трехкратный чемпион НБА Дэнни Грин поделился, почему он изменил свой прогноз, согласно которому «Нью-Йорк» должен был выиграть Восточную конференцию.

«Просто потому, что в этом году «Никс», особенно ближе к концу сезона, выглядели очень нестабильно. Казалось, что они играют разрозненно. Не было «химии».

Ходят слухи, что некоторые парни недолюбливают Майка Брауна или не хотят работать с тренерами. Также поговаривают, что некоторые игроки недовольны тем, что недостаточно получают мяч, или что чрезмерно задействован Джейлен Брансон. Мне это напоминает команду, которая способна самоуничтожиться», – сказал Грин.

Бывший игрок НБА теперь полагает, что «Нью-Йорк» вылетит во втором раунде от «Бостона», хотя это противоречит результатам прошлогоднего плей-офф. Свою позицию он объясняет разницей в «химии»: у «Селтикс» она есть, а у «Никс», по его словам, – нет (после замены Тома Тибодо на Брауна).

Кто станет чемпионом НБА?10735 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
БостонБостон
ДенверДенвер
Сан-АнтониоСан-Антонио
Кто-то другойЛейкерс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: New York Post
Док свободен кста
Ответ Серебристый
Док свободен кста
это уже не будет считаться самоуничтожением)
Они не привыкли так мало играть)
Какой им там финал конфы, когда КАТ даже не может нормальный заслон поставить для Брансона, а по итогу что тот, что другой лезут к кольцу в одиночку. У их игроков в принципе нет такой химии, как у Оклы или САС, стадо единоличников
