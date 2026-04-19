Дэнни Грин: «Никс» способны самоуничтожиться. Ходят слухи, что некоторые парни недолюбливают Майка Брауна»

Грин сообщил, что в «Нью-Йорке» существует раскол.

Трехкратный чемпион НБА Дэнни Грин поделился, почему он изменил свой прогноз, согласно которому «Нью-Йорк » должен был выиграть Восточную конференцию.

«Просто потому, что в этом году «Никс», особенно ближе к концу сезона, выглядели очень нестабильно. Казалось, что они играют разрозненно. Не было «химии».

Ходят слухи, что некоторые парни недолюбливают Майка Брауна или не хотят работать с тренерами. Также поговаривают, что некоторые игроки недовольны тем, что недостаточно получают мяч, или что чрезмерно задействован Джейлен Брансон . Мне это напоминает команду, которая способна самоуничтожиться», – сказал Грин.

Бывший игрок НБА теперь полагает, что «Нью-Йорк» вылетит во втором раунде от «Бостона», хотя это противоречит результатам прошлогоднего плей-офф. Свою позицию он объясняет разницей в «химии»: у «Селтикс» она есть, а у «Никс», по его словам, – нет (после замены Тома Тибодо на Брауна).