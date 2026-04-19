Болельщики «Портленда» не получат традиционные бесплатные футболки во время 3-го и 4-го матчей серии с «Сан-Антонио»

«Блэйзерс» огорчили фанатов, отказавшись от давней традиции.

Болельщики «Портленда» не получат бесплатные футболки во время домашних 3-го и 4-го матчей серии с «Сан-Антонио ».

Об этом рассказал президент клуба Дуэйн Хэнкинс.

Такое решение вызвало удивление у поклонников. Футболки с соответствующей моменту тематикой на самых важных матчах давно стали традицией как для «Блэйзерс», так и для большинства клубов НБА .

Совладелец «Портленда » Шил Тайл отреагировал на недоумение постом в соцсетях.

«Мы не будем выпускать футболки, потому что готовим кое-что другое. Арена будет зажигать во время домашних матчей», – написал Тайл.