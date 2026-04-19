Деандре Эйтон и Руи Хатимура позволили «Хьюстону» реализовать лишь 9 из 32 бросков
Эйтон и Хатимура проявили себя в защите.
Стартовая передняя линия «Лейкерс», состоящая из центрового Деадре Эйтона и форварда Руи Хатимуры, проявила себя в защите в победной первой игре серии c «Хьюстоном» (107:98).
Этот дуэт суммарно отзащищался против 32 из 93 бросков «Рокетс» с игры и ограничил их точность до 28% (9 из 32).
Показатель включает попытки звездного центрового «Хьюстона» Алперена Шенгюна, который попал 4 из 13.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN Insights
4 комментария
КД нет и вот уже 60 на 40 в пользу ЛАЛ) Альперену Шенгюну дали рекомендации чуть массы добавить я так понимаю..Сейчас он выглядит как чистейший большой из Фенербахче..Слабый,вялый,медленный,броска нет.Это точно не участник МВЗ.Некому в Хьюстоне первую звезду страховать.
Эйтон хорошо сыграл. Мало допустил ошибок.
Не Капелло красавец
Шенгюн визуально только в ширине жопы прибавил. Пока это не то что не бейби Йокич, это даже не бейби бейби Сабонис.
