Деандре Эйтон и Руи Хатимура позволили «Хьюстону» реализовать лишь 9 из 32 бросков

Эйтон и Хатимура проявили себя в защите.

Стартовая передняя линия «Лейкерс », состоящая из центрового Деадре Эйтона и форварда Руи Хатимуры , проявила себя в защите в победной первой игре серии c «Хьюстоном » (107:98).

Этот дуэт суммарно отзащищался против 32 из 93 бросков «Рокетс» с игры и ограничил их точность до 28% (9 из 32).

Показатель включает попытки звездного центрового «Хьюстона» Алперена Шенгюна , который попал 4 из 13.