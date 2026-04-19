Энтони Эдвардс: «Давно не играл, нагрузка далась тяжело, но в остальном чувствовал себя хорошо»

Энтони Эдвардс рассказал о своем состоянии после травмы колена.

Лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс, который в последнее время испытывал проблемы с коленом, рассказал о своем физическом состоянии в стартовом матче плей-офф против «Денвера» (105:116, 0-1).

За 38 минут на площадке звездный защитник набрал 22 очка, 9 подборов и 7 передач при 7/19 с игры.

«Чувствовал себя хорошо. Была небольшая усталость. Я не играл около месяца или даже полтора, поэтому нагрузка далась тяжело, но это было ожидаемо.

В остальном же чувствовал себя хорошо», – заявил Эдвардс на пресс-конференции.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: YouTube NBA
насколько высокие требования к физической форме в НБА, если даже такой атлетик-фрик как Эдвардс не может быстро набрать форму пропустив месяц. Еще больше уважаешь Леброна за то, что он вытворяет в свои годы
