Энтони Эдвардс: «Давно не играл, нагрузка далась тяжело, но в остальном чувствовал себя хорошо»

Энтони Эдвардс рассказал о своем состоянии после травмы колена.

Лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс, который в последнее время испытывал проблемы с коленом, рассказал о своем физическом состоянии в стартовом матче плей-офф против «Денвера» (105:116, 0-1).

За 38 минут на площадке звездный защитник набрал 22 очка, 9 подборов и 7 передач при 7/19 с игры.

«Чувствовал себя хорошо. Была небольшая усталость. Я не играл около месяца или даже полтора, поэтому нагрузка далась тяжело, но это было ожидаемо.

В остальном же чувствовал себя хорошо», – заявил Эдвардс на пресс-конференции.